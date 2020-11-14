Принцу Чарльзу - 72: хто з королівської сім'ї привітав британського спадкоємця престолу

У суботу, 14 листопада, спадкоємець британського престолу принц Чарльз святкує свій день народження. З цієї нагоди королівська сім'я опублікувала символічні повідомлення в мережі, в яких привітала іменинника з 72-річчям.

Вітальні пости з'явилися на офіційних сторінках родичів принца в Інстаграм.

На сторінці Її Величності з'явилося повідомлення з чорно-білою фотографією, яка розчулила мережу. На першому кадрі мама принца Єлизавета II тримає на руках ще маленького Чарльза. Другий кадр зроблений під час поїздки Чарльза з матір'ю в Шотландію.

"Вітаємо принца Уельського з днем народження!" - йдеться в пості.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям виклали веселе фото принца Чарльза на тлі природи. "Вітаємо з Днем Народження Його Королівську Високість принца Уельського!" - підписали фото герцоги Кембриджські.

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На офіційній сторінці принца Уельського і його дружини, 73-річної Камілли Розмарі, пізніше з'явився пост подяки: "Спасибі за всі найкращі побажання з нагоди 72-річчя принца Уельського!"

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Зазначимо, що принц Гаррі і Меган Маркл також, можливо, привітали родича з іменинами. За традицією, вони дзвонять до палацу на всі особливі дати.

"Телеграф" писав, що Єлизавета II відібрала у Вайнштейна орден Британської імперії.