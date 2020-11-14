Не коронавірус? У Росії галас навколо госпіталізації відомого ведучого

Російський актор телеведучий Дмитро Хрустальов був госпіталізований в одну з лікарень міста Сестрорецьк, яку називають "коронавірусною".

Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash на Мойці.

Всі аналізи на Covid-19 у ведучого останнім часом показували негативні результати. За попередньою інформацією, у чоловіка інтоксикація.

Зазначається, що ще 13 листопада ведучий відчував себе добре: планував провести час рідними і повернутися в Москву.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Khrustalev (@dmitry_khrustalev)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Khrustalev (@dmitry_khrustalev)

Раніше "Телеграф" писав, що стало відомо, коли і де попрощаються з Михайлом Жванецьким.