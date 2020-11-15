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Злість і огида: Ксенія Мішина розповіла про скандал на шоу "Холостячка"

Злість і огида: Ксенія Мішина розповіла про скандал на шоу "Холостячка"
10:36 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram Ксенії Мішиної

У п'ятницю, 13 листопада, пройшов 4 випуск романтичного проекту на каналі СТБ - "Холостячка" з Ксенією Мішиной. Цього разу шоу покинули два учасники - це Ілля Рибальченко і Назар Дзівульскій, який дуже неприємно здивував головну героїню і всіх глядачів телепроекту.

Як виявилося, Назар відмовився від своєї дитини, а рідна мати хлопчика виховує його одна. При цьому чоловік позиціонував себе як уважний і турботливий батько. Згадаймо хоча б той випадок, коли Назар "викрав" героїню, відправився з нею в торговий центр і познайомив з сином Платоном. Тоді Ксенія навіть подарувала йому бутоньєрку.

 

Ксенія відчитала Назара на очах у конкурентів і журналістів

 

На своїй особистій сторінці в Інстаграмі українська актриса прокоментувала ситуацію з Дзівульскім і написала про материнство і відповідальність за своїх дітей, адже дівчина і сама виховує 8-річного сина.

Коли всі дізналися правду, "Холостячка" зізналася, що в той момент вона відчула образу, відразу і злість. "На мій величезний жаль з цими емоціями стикаються мільйони жінок. Залишаючись один на один з усіма болями, проблемами і завданнями, - написала Ксенія. - Відповідальність - це не набір букв. Відповідальність - від слова відповідь. І кожен з пари повинен відповісти, коли дитина з'являється".

 
 
 
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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

 

"Холостячка" закликала жінок не приховувати свої проблеми і не бояться звернутися за допомогою до своїх мамам, сестр, подруг.

"Ніхто не застрахований від таких вчинків слабких і незрілих чоловіків. Але життя триває і з роками біль вщухає, а на її місці виростає сила. Сила материнської любові, підтримки та прийняття", - підсумувала красуня.

Раніше "Телеграф" писав: Обман учасника і гучний скандал: як пройшов 4 випуск "Холостячки".

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Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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