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Обман учасника і гучний скандал: як пройшов 4 випуск "Холостячки"

Обман учасника і гучний скандал: як пройшов 4 випуск "Холостячки"
Оновлено 11:33 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram

У п'ятницю, 13 листопада, відбувся четвертий випуск одного з найромантичніших телепроектів "Холостячка", де за руку і серце головної героїні Ксенії Мішиной борються відразу кілька чоловіків.

У новому випуску Ксенія Мішина вирішила познайомити хлопців зі своїм акторським життям. Дівчина показала, як знімається в любовній сцені, поцілувавшись з партнером. Деяким учасникам телепроекту не сподобався факт поцілунку, але пізніше вони взяли участь в майстер-класі по сценічному мистецтву.

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

На четвертому тижні проекту у Андрія Рибака був день народження. На честь цієї події головна героїня подарувала хлопцю брендову футболку і запросила на індивідуальне побачення.

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Пара освоїла один з екстремальних видів спорту - вейкборд (катання на дошці по хвилі за катером тримаючись за мотузку з рукояткою).

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Ляпас яскравіше світла: учасник "Холостячки" різко відреагував на свій виліт із шоу

Пізніше на груповому побаченні проекту стався гучний скандал: виявилося, що учасник Назар Дзівульскій тільки за місяць до старту проекту визнав свого сина. В ефірі програв запис колишньої дівчини Назара, яка зізналася, що чоловік пішов від неї, коли дитині був лише тиждень. Ця ситуація до сліз засмутила Ксенію і вона попросила Назара покинути проект.

 
 
 
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Публикация от Холостячка СТБ (@kholostyachka.stb)

На церемонії троянд Мішина попрощалася з бізнесменом Іллею Рибальченком, який збентежив її заявою про невірність.

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

На проекті залишилося всього 6 учасників, які повинні завоювати серце красуні.

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Раніше "Телеграф" писав, що учасники, які вилетіли з "Холостячки" різко висловилися про проект.

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Все по темі:

Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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