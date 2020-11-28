Хто із учасників пішов з "Холостячки" в 6 випуску: дивитися онлайн, чим закінчилося шоу

Уже шість тижнів як за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної борються учасники проекту. Так, цей тиждень пройшов в Карпатах, з собою Ксенія взяла свого сина Платона, щоб познайомити з претендентами на своє серце. Тому учасникам було в рази складніше, так як потрібно було знайти і спільну мову з сином Ксенії.

Після тижня життя в лісі, будинок-зруб на Західній Україні, видався учасникам "хоромами".

З ініціативи Ксенії Мішиної, чоловіки займалися посадкою дерев, каталися на квадроциклах.

У цьому випуску "Холостячки відразу двоє чоловіків покинули проект: Андрій Шатирко та Ігор Бабко.

У проекті залишилися: Андрій Рибак, Євген Ковтуненко, Олександр Еллерт, Олексій Тригубенко.

У понеділок 30 листопада, 6-й випуск "Холостячки" з'явиться онлайн на YouTube.

Поки що пропонуємо вам подивитися цей випуск шоу онлайн з рекламою за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про кандидатів на руку і серце актриси театру і кіно Ксенії Мішиної.