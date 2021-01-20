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"Траурний" костюм і широка усмішка: Меланія Трамп попрощалася зі статусом першої леді

"Траурний" костюм і широка усмішка: Меланія Трамп попрощалася зі статусом першої леді
19:22 Ср, 20 Січень 2021 Телеграф

Пані Трамп на останню церемонію свого чоловіка в якості президента прибула в Білий дім у вбранні чорного кольору. Виглядає, що вибором кольору одягу Меланія оплакує завершення перебування на посаді президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Daily Mail.

Меланія продемонструвала: вона не зрадила образу однієї з наймодніших жінок своєї країни, надягнувши дорогі дизайнерські речі. До похмурого чорного костюма Меланія підібрала туфлі від Christian Louboutin і чорну ж сумку від Hermes Birkin з крокодилової шкіри вартістю понад $70 тис.

Дональд Трамп, звертаючись до своїх прихильників, похвалив дружину, віддавши належне її "красі, грації та популярності".

Мелані і Дональд Трамп залишили Білий дім

Залишаючи Білий дім, Меланія і Дональд Трамп пішли, тримаючись за руки.

Нагадаємо, що після програшу Трампа на виборах  президента США у ЗМІ з`явилася інформація про те, що його дружина замислила розлучитися з ним. Також у мережі стали помічати, що Меланія Трамп після виборів почала виглядати щасливішою.

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Ярослава Парака
Автор: Ярослава Парака
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США, Дональд Трамп, Мелани Трамп, Білий дім.
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