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Відлуння скандалу з Di.rubens: в мережі з'явився список патріотичних блогерів в TIkTok

Відлуння скандалу з Di.rubens: в мережі з'явився список патріотичних блогерів в TIkTok
Оновлено 16:06 Нд, 24 Січень 2021 Телеграф

На тлі скандалу з 20-річної української Блогерша Таїсією Маламан (Онацкая), більш відомої в мережі під ніком @ di.rubens, яка, стоячи на Майдані Незалежності в Києві із запропонованих інтерв'юером варіантів "Україна або Росія" вибирала РФ, в мережі з'явився список україномовних Тіктокеров.

На телеграм-каналі Анатолія Штірліца з'явився заклик підтримувати україномовний ТікТок і українців, які його розвивають. І був доданий список цих каналів.

Данило "Чорнобровий"

Подписчики: 126.8K

Лайки: 3M

Анастасія Тащук

Подписчики: 64.5K

Лайки: 1.3M

Славна панна

Подписчики: 31.6K

Лайки: 803.2K

Молодіжний патріотичний рух "Основи майбутнього"

Подписчики: 28.8K

Лайки: 281.5K

Позивний "Колим"

Подписчики: 12.5K

Лайки: 238K

Андрій Шимановський

Подписчики: 97K

Лайки: 1.5M

Баранецька

Подписчики:  5375

Лайки: 72.1K

Іронічний історик

Подписчики:  14.7K

Лайки:202.6K

Кароокий

Подписчики:  7455

Лайки: 246.1K

Антивата, ЗС України та її воїни

Подписчики: 51.7K

Лайки: 1.1M

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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