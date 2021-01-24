Відлуння скандалу з Di.rubens: в мережі з'явився список патріотичних блогерів в TIkTok

На тлі скандалу з 20-річної української Блогерша Таїсією Маламан (Онацкая), більш відомої в мережі під ніком @ di.rubens, яка, стоячи на Майдані Незалежності в Києві із запропонованих інтерв'юером варіантів "Україна або Росія" вибирала РФ, в мережі з'явився список україномовних Тіктокеров.

На телеграм-каналі Анатолія Штірліца з'явився заклик підтримувати україномовний ТікТок і українців, які його розвивають. І був доданий список цих каналів.

Данило "Чорнобровий"

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Анастасія Тащук

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Славна панна

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Молодіжний патріотичний рух "Основи майбутнього"

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Позивний "Колим"

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Андрій Шимановський

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Баранецька

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Іронічний історик

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Кароокий

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Антивата, ЗС України та її воїни

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