Критикував метро і куштував борщ з горiлкою: як принц Філіп у молодості гостював у Києві (фото)

Вранці п'ятниці, 9 квітня, стало відомо, що помер чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп.

У ЗМІ нагадали, як в 1973 році він відвідував Київ, щоб побачити, як його дочка - принцеса Анна - представлятиме Британію в європейській першості з кінного спорту.

Спогадами поділився голова Київського міськвиконкому 1968-1979 років Володимир Гусєв, пишуть Факти.

Гусєв розповів, що тоді принц Філіп прилетів до Києва за штурвалом особистого літака.

"Зустрічаючи герцога Единбурзького в аеропорту "Бориспіль", я побачив перед собою енергійного, худорлявого, елегантно одягненого чоловіка. На ньому був темно-сірий костюм за останньою модою. Високий гість невимушено сказав: "Мене в Англії звуть веселим Філіпом ...". І це відповідало дійсності: він був дуже веселою людиною ", - сказав він.

За його словами, принц був захоплений видами Києва, який він розглядав і вивчав з борту свого літака, але критикував систему метро. Принц Філіп запевняв, що замість того, щоб вести "підземку" через все місто, варто було б зупинитися на кільцевому варіанті.

Принц також критикував український режим харчування, але не дивлячись на це в Києві він харчувався, як українець. Він особливо оцінив український борщ з пампушками і котлети по-київськи, а під час трапези випивав чарку "Горiлка з перцем".

Також Гусєв згадав, як під час гонок принцеса Анна впала з коня і реакцію її батька. Тоді їй треба було взяти дуже складну перешкоду - траншею, перед якою розташували перешкоду з колод.

Після падіння дочки, принц залишився абсолютно незворушним.

"Принц Філіп зовні був абсолютно спокійний. Я сказав: "Ваша донька впала". І почув незворушний: "Вона не вперше падає", - розповів Гусєв.

Як повідомлялося раніше, принц Філіп у березні переніс операцію на серці. 16 березня герцог Единбурзький повернувся додому після самої тривалої госпіталізації, яка була в його житті.