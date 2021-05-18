"Не кінець шляху, а лише його початок": Ліза Ястремська поділилася емоціями від конкурсу "Міс Всесвіт-2020"

У понеділок, 17 травня, стала відома переможниця престижного міжнародного конкурсу краси - 26-річна Андреа Меза з Мексики. Українка Єлизавета Ястремська потрапила в ТОП-21 кращих учасниць конкурсу. Дівчина гідно представила нашу країну, а участь в ньому принесла їй тільки позитивні емоції.

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2020" поділилася з "Телеграфом", що їй вдалося познайомитися з дійсно сильними учасницями, і вона щиро рада за перемогу Андреа.

"Я сприймаю цей результат із безмежною вдячністю, адже я одна із небагатьох українок, яким взагалі пощастило пережити цей унікальний досвід. Я знаю, що учасниці цього року були надзвичайно сильними, це, на мою думку, найсильніший склад учасниць за багато років. Кожна була гідною не лише потрапити до топ-21, але й взагалі перемогти. Я їх всіх дуже полюбила. А за переможницю Андреа я справді щиро радію", - розповіла Єлизавета.

Дівчина, яка має власний бренд одягу, вдячна конкурсу краси "Міс Всесвіт-2020", адже участь у ньому і знайомство з цікавими людьми дало їй унікальний досвід, який допоможе їй зробити цей світ кращим: "Участь у Міс Всесвіт - це своєрідний трамплін, який допомагає дівчатам у кар'єрі, яку би сферу діяльності вони не обрали. Це дуже хороша платформа для того, щоб займатися соціальними і благодійними проектами. Наприклад, на "Міс Всесвіт" був захід зі Smile Train - це організація, яка забезпечує безкоштовними операціями дітей з розщепленням піднебіння у близько 100 країнах світу. І завдяки сторіс у моїх соцмережах, батьки, у кого діти з таким діагнозом, дізналися, що в Україні також цією організацією проводяться операції".

Джерело фото: Інстаграм

"Якщо говорити про мене - думаю, що участь у конкурсі Міс Всесвіт - це не кінець мого шляху, а лише його початок", - підсумувала Єлизавета Ястремська.