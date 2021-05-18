Скачать
Вівторок, 18.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
У Зеленського увірвався терпець: навіщо Банкова знову воює проти Кличка і чим це закінчиться
У Зеленського увірвався терпець: навіщо Банкова знову воює проти Кличка і чим це закінчиться
А де рів з крокодилами? Мережа обговорює фото кордону України з Росією в Луганській області
А де рів з крокодилами? Мережа обговорює фото кордону України з Росією в Луганській області
"Будеш писати кров'ю": у Львівській області вчитель погрожувала дитині ножем і змусила з'їсти паперовий літак (відео)
"Будеш писати кров'ю": у Львівській області вчитель погрожувала дитині ножем і змусила з'їсти паперовий літак (відео)
Додаток "Дія" отримав масштабне оновлення: які послуги тепер доступні користувачам
Додаток "Дія" отримав масштабне оновлення: які послуги тепер доступні користувачам

"Не кінець шляху, а лише його початок": Ліза Ястремська поділилася емоціями від конкурсу "Міс Всесвіт-2020"

"Не кінець шляху, а лише його початок": Ліза Ястремська поділилася емоціями від конкурсу "Міс Всесвіт-2020"
Оновлено 10:51 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Liza Yastremskaya

У понеділок, 17 травня, стала відома переможниця престижного міжнародного конкурсу краси - 26-річна Андреа Меза з Мексики. Українка Єлизавета Ястремська потрапила в ТОП-21 кращих учасниць конкурсу. Дівчина гідно представила нашу країну, а участь в ньому принесла їй тільки позитивні емоції.

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2020" поділилася з "Телеграфом", що їй вдалося познайомитися з дійсно сильними учасницями, і вона щиро рада за перемогу Андреа.

"Я сприймаю цей результат із безмежною вдячністю, адже я одна із небагатьох українок, яким взагалі пощастило пережити цей унікальний досвід. Я знаю, що учасниці цього року були надзвичайно сильними, це, на мою думку, найсильніший склад учасниць за багато років. Кожна була гідною не лише потрапити до топ-21, але й взагалі перемогти. Я їх всіх дуже полюбила. А за переможницю Андреа я справді щиро радію", - розповіла Єлизавета.

Дівчина, яка має власний бренд одягу, вдячна конкурсу краси "Міс Всесвіт-2020", адже участь у ньому і знайомство з цікавими людьми дало їй унікальний досвід, який допоможе їй зробити цей світ кращим: "Участь у Міс Всесвіт - це своєрідний трамплін, який допомагає дівчатам у кар'єрі, яку би сферу діяльності вони не обрали. Це дуже хороша платформа для того, щоб займатися соціальними і благодійними проектами. Наприклад, на "Міс Всесвіт" був захід зі Smile Train - це організація, яка забезпечує безкоштовними операціями дітей з розщепленням піднебіння у близько 100 країнах світу. І завдяки сторіс у моїх соцмережах, батьки, у кого діти з таким діагнозом, дізналися, що в Україні також цією організацією проводяться операції".

Джерело фото: Інстаграм

"Якщо говорити про мене - думаю, що участь у конкурсі Міс Всесвіт - це не кінець мого шляху, а лише його початок", - підсумувала Єлизавета Ястремська.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 87

Все по темі:

Міс Україна Всесвіт, Єлизавета Ястремська, Міс Всесвіт 2020.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Будеш писати кров'ю": у Львівській області вчитель погрожувала дитині ножем і змусила з'їсти паперовий літак (відео)
02 Викладача, який назвав українську мовою "фашистів і окупантів", змусили пошкодувати про свої слова
03 А де рів з крокодилами? Мережа обговорює фото кордону України з Росією в Луганській області
04 Після нетривалого спаду захворюваність коронавірусом знову пішла вгору: дані на 18 травня
05 "Не кінець шляху, а лише його початок": Ліза Ястремська поділилася емоціями від конкурсу "Міс Всесвіт-2020"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Франція оголосила про створення власної вакцини від коронавірусу: що відомо про препарат від Sanofi
Франція оголосила про створення власної вакцини від коронавірусу: що відомо про препарат від Sanofi
Хиткий хмарочос навів на місто в Китаї паніку (відео)
Хиткий хмарочос навів на місто в Китаї паніку (відео)
Скандал через 20 років: чому Білл Гейтс розлучається з дружиною і пішов з поста глави Microsoft
Скандал через 20 років: чому Білл Гейтс розлучається з дружиною і пішов з поста глави Microsoft
&quot;Не кінець шляху, а лише його початок&quot;: Ліза Ястремська поділилася емоціями від конкурсу &quot;Міс Всесвіт-2020&quot;
"Не кінець шляху, а лише його початок": Ліза Ястремська поділилася емоціями від конкурсу "Міс Всесвіт-2020"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся