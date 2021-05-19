Померла Мальвіна з фільму "Пригоди Буратіно"

Сьогодні, 19 травня, на 54-му році життя померла головна героїня радянського фільму "Пригоди Буратіно" Тетяна Проценко, яка запам'яталася багатьом по ролі Мальвіни.

Про це пише Телеграм-канал "РБК" з посиланням на актора Олексія Войтюка.

Відомо, що Тетяна близько трьох років боролася з онкологією. На жаль, сьогодні о 10:30 ранку вона померла в реанімації московської клініки. Коли і де будуть прощатися з актрисою, поки невідомо.

Відзначимо, що в кар'єрі Тетяни Проценко роль Мальвіни в "Пригодах Буратіно" (1975 рік) була однією з найяскравіших. Жінка згадувала, що на проби вона потрапила зовсім випадково. Однак, коли юна актриса подорослішала, вона вибрала іншу професію: вступила на кінознавче відділення ВДІКу. Пізніше була членом Міжнародної федерації журналістів.

Нагадаємо, в Росії померла відома письменниця Тетяна Полякова, яка працює в жанрі "авантюрний детектив".