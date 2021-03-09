Умерла 62-летняя автор детективов Татьяна Полякова

Российская писательница Татьяна Полякова, работающая в жанре "авантюрный детектив", умерла в родном городе Владимире 8 марта.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на персонального менеджера автора Валерия Сергеева.

Причина смерти писательницы не называется, но известно, что Татьяна Полякова долгое время боролась с онкологией.

Родилась писательница 14 сентября 1959 года. Училась в Ивановском государственном университете на филологическом факультете. 14 лет проработала воспитателем в детском саду. Писать начала в 1997 году для собственного удовольствия.

Источник фото: Инстаграм Татьяна Поляковой

Полякова - автор более 90 романов в жанре авантюрного детектива. По некоторым ее книгам сняты фильмы, такие как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой, Дмитрием Певцовым и Ильей Олейниковым, и "Черти с два", в котором сыграл Алексей Горбунов.

Источник фото: Википедия

Добавим, что еще в 2013 году российская писательница Татьяна Полякова принимала участие в Международном книжном форуме в Крыму.