Помер двічі герой Союзу, який здійснив прорив в освоєнні космосу людством

У вівторок, 15 червня, у віці 93 років помер двічі герой Радянського Союзу - космонавт Володимир Шаталов.

Про смерть легендарного льотчика повідомляють росЗМІ.

Відомо, що свій перший політ в космос Шаталов здійснив в 1969 році на кораблі "Союз-4". Незабаром саме за його участі вперше в світі заробила експериментальна космічна станція і сталося перша стикування кораблів - перехід через відкритий космос льотчиків Олексія Єлісєєва та Євгена Хрунова з корабля "Союз-5" в "Союз-4".

Космос герой Союзу підкорював тричі, а по 1991 рік був начальником Центру підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна.

Причина смерті героя не оголошується.

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