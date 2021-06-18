У Києві попрощались з легендарним Григорієм Чапкісом (фото)

У п'ятницю, 18 червня, в Києві в останню путь провели українського хореографа, беззмінного суддю проекту "Танці з зірками" Григорія Миколайовича Чапкіса, який помер у неділю, 13 червня, на 92-му році життя.

Попрощатися з танцюристом можна було з 11:00 до 13:00 в Національній Філармонії України (Володимирський узвіз, 2), а не в Клубі Кабінету Міністрів України, як повідомлялося раніше.

У 13:00-15:00 відбулися похорон на Байковому кладовищі, після чого запланований поминальний обід для близьких.

Фото поділився Ян Доброносов.

З Італії приїхала старша дочка Григорія Чапкіса Лілія зі своєю дочкою Ганною Сафрончік, а також онукою Вікторією. Також, судячи з сторіз в Інстаграмі молодшого сина Грега Чапкіса, він приїхав до Києва у четвер, 17 червня.

На фото Вікторія Чапкіс, онука хореографа

Крім цього, попрощатися з Григорієм Чапкісом приїхав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що причиною смерті Григорія Чапкіса називають похилий вік і довготривалу хворобу. У грудні 2020 року Чапкіс був госпіталізований з пневмонією. Пізніше його виписали і він пішов на поправку, проте чоловік знову потрапив до лікарні. У Чапкіса підозрювали коронавірус, однак цей діагноз не підтвердився.