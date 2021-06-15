Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса

Стало відомо, де і коли можна попрощатися з народним артистом України, видатним хореографом і суддею проекту "Танці з зірками" Григорієм Чапкісом.

Інформацію розмістили його близькі на офіційній сторінці танцюриста в Інстаграмм.

День похорону призначили на 18 червня в Києві. Повідомляється, що з 11:00 до 13:00 можна буде попрощатися з Григорієм Чапкісом в Клубі Кабміну на Інститутській, 7. У 13:00-15:00 має відбутися похорон на Байковому кладовищі, після чого запланований поминальний обід для близьких.

Нагадаємо, хореограф помер 13 червня у віці 91 року. Причина смерті не уточнюється.

Також ми писали, що в грудні минулого року Григорій Чапкіс був госпіталізований з двостороннім запаленням легенів. Пізніше його виписали і він пішов на поправку, проте пізніше хореограф знову потрапив до лікарні. У Чапкіса підозрювали коронавірус, однак цей діагноз не підтвердився.