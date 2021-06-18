Скачать
П'ятниця, 18.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"Розстріляти ОПЗЖ": нардепи зчепилися прямо біля трибуни Ради (фото, відео)
"Розстріляти ОПЗЖ": нардепи зчепилися прямо біля трибуни Ради (фото, відео)
"Не хочуть бачити, як їх друга битимуть": у Києві вчителя викрили в знущанні над школярем з інвалідністю (відео)
"Не хочуть бачити, як їх друга битимуть": у Києві вчителя викрили в знущанні над школярем з інвалідністю (відео)
В Україні знову менше тисячі нових хворих COVID-19 - свіжі дані на 18 червня
В Україні знову менше тисячі нових хворих COVID-19 - свіжі дані на 18 червня
Російська ведуча епічно обмовилася в прізвищі розповідаючого про Донбас Гордона (відео)
Російська ведуча епічно обмовилася в прізвищі розповідаючого про Донбас Гордона (відео)

"Обіцяв станцювати на мої 80": Влад Яма поділився спогадами про Чапкіса (відео)

"Обіцяв станцювати на мої 80": Влад Яма поділився спогадами про Чапкіса (відео)
Оновлено 13:05 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 18 червня, в Києві в останню путь проводжають українського хореографа Григорія Миколайовича Чапкіса, який помер у неділю, 13 червня, на 92-му році життя.

Попрощатися з легендарним артистом приїхали його діти: старша дочка Лілія з Італії, внучка Анна Сафрончік, правнучка Вікторія Чапкіс, а також молодший син Грег Чапкіс, який живе і працює в Сан-Франциско (США). Крім цього, на церемонію прощання прибув президент України Володимир Зеленський і багато представників українського шоу-бізнесу.

Так, відомий танцюрист Влад Яма назвав Григорій Чапкіса "справжнім маестро".

"Він любив танці, любив життя. У нього кожну секунду палали очі і на паркеті і поза ним. Він танцював в 91 і я знаю, що у мене так не вийде, але я буду намагатися", - сказав хореограф.

Також Влад Яма згадав, як запізнювався на 80-річчя Григорія Миколайовича і тоді вирішив попередити його по телефону: "Він мені пообіцяв, що якщо я встигну станцювати на його 80, то він станцює на мої 80".

Нагадаємо, що причиною смерті Григорія Чапкіса називають похилий вік і довготривалу хворобу. У грудні 2020 року Чапкіс був госпіталізований з пневмонією. Пізніше його виписали і він пішов на поправку, проте чоловік знову потрапив до лікарні. У Чапкіса підозрювали коронавірус, однак цей діагноз не підтвердився.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 91

Все по темі:

Влад Яма, Григорий Чапкис.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Росіянка в Україні розповіла, хто такий Путін, і стала зіркою мережі (відео)
02 "Не хочуть бачити, як їх друга битимуть": у Києві вчителя викрили в знущанні над школярем з інвалідністю (відео)
03 В Україні знову менше тисячі нових хворих COVID-19 - свіжі дані на 18 червня
04 Місця сили в Україні: куди поїхати і як підзарядитися енергією
05 "Обіцяв станцювати на мої 80": Влад Яма поділився спогадами про Чапкіса (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Поки демократичні сили чубляться, країну позбавляють інвестицій - Маленко
Поки демократичні сили чубляться, країну позбавляють інвестицій - Маленко
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат медикам: скільки обіцяють платити
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат медикам: скільки обіцяють платити
Росіянка в Україні розповіла, хто такий Путін, і стала зіркою мережі (відео)
Росіянка в Україні розповіла, хто такий Путін, і стала зіркою мережі (відео)
Яке свято 18 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 18 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся