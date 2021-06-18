"Обіцяв станцювати на мої 80": Влад Яма поділився спогадами про Чапкіса (відео)

У п'ятницю, 18 червня, в Києві в останню путь проводжають українського хореографа Григорія Миколайовича Чапкіса, який помер у неділю, 13 червня, на 92-му році життя.

Попрощатися з легендарним артистом приїхали його діти: старша дочка Лілія з Італії, внучка Анна Сафрончік, правнучка Вікторія Чапкіс, а також молодший син Грег Чапкіс, який живе і працює в Сан-Франциско (США). Крім цього, на церемонію прощання прибув президент України Володимир Зеленський і багато представників українського шоу-бізнесу.

Так, відомий танцюрист Влад Яма назвав Григорій Чапкіса "справжнім маестро".

"Він любив танці, любив життя. У нього кожну секунду палали очі і на паркеті і поза ним. Він танцював в 91 і я знаю, що у мене так не вийде, але я буду намагатися", - сказав хореограф.

Також Влад Яма згадав, як запізнювався на 80-річчя Григорія Миколайовича і тоді вирішив попередити його по телефону: "Він мені пообіцяв, що якщо я встигну станцювати на його 80, то він станцює на мої 80".

Нагадаємо, що причиною смерті Григорія Чапкіса називають похилий вік і довготривалу хворобу. У грудні 2020 року Чапкіс був госпіталізований з пневмонією. Пізніше його виписали і він пішов на поправку, проте чоловік знову потрапив до лікарні. У Чапкіса підозрювали коронавірус, однак цей діагноз не підтвердився.