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Вівторок, 22.06.2021
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День скорботи і пам'яті: як в Україні вшанували жертв війни в 80-ту річницю нападу Німеччини на СРСР

День скорботи і пам'яті: як в Україні вшанували жертв війни в 80-ту річницю нападу Німеччини на СРСР
Оновлено 12:11 Сьогодні Телеграф Фото: twitter Володимира Зеленського

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні є пам'ятною датою. Відзначається щорічно 22 червня, в день початку Великої Вітчизняної війни, яка забрала життя кожного п'ятого українця. День встановлений в Україні згідно з Указом Президента України Леоніда Кучми "Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні" від 17 листопада 2000 року № 1245/2000.

Президент України Володимир Зеленський в цей день поклав квіти до могили Невідомого солдата в Києві. Церемонія відбулася в Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, які захищали Україну в роки Другої світової. Присутні, серед яких також був керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Міністерство оборони України опублікувало в Facebook архівний кадр тих часів.

Петро Порошенко закликав у Facebook також вшанувати пам'ять українців, які загинули під час Другої світової війни.

Екс-депутат "Партії Регіонів", член фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко написав в своєму Telegram-каналі:

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в соцмережі:

Вшанував жертв війни в 80-ту річницю нападу Німеччини на СРСР також відомий блогер-активіст Сергій Іващенко.

Нагадаємо, що 22 червня відзначається народне свято - Кирилов день.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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СБУ, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Олексій Гончаренко, Євген Єнін, День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, Сергій Іващенко.
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