Jerry Heil дасть перший концерт у Києві після повернення зі Штатів

Концерт виконавиця влаштує на даху столичного ТРЦ

У суботу 9 вересня чуттєва та справжня Jerry Heil зіграє сольний концерт на терасі торгово-розважального центру Gulliver у самому центрі Києва.

Виконавиця підготувала для гостей особливу програму – у супроводі живого інструменту, за участі запрошеного secret guest та при затишній атмосфері вечірньої столиці. Цей вечір обіцяє стати незабутньою подією для прихильників музики, де кожен зможе відчути справжню енергію та чуттєвість, якою наповнена кожна пісня виконавиці.

"Я запрошую вас на свій сольний концерт, який відбудеться на даху Gulliver. Це буде особливе дійство. Цей концерт не буде схожий на жодний з тих, які я мала раніше. Вас очікує унікальна атмосфера на даху багатоповерхівки, вечірня атмосфера бабиного літа під зорями, любов у супроводі живого інструменту. До того ж, запрошений неймовірний гість", – розповідає Jerry Heil.

Концерт Jerry Heil відбудеться у найближчу суботу

Підготуйтеся до незабутнього вечора разом із Jerry Heil на терасі Gulliver 9 вересня о 19:00 під улюблені треки та відомі хіти: "Москаль Некрасивий" ("Геть з України"), "Мрія", "Козацькому роду", "НеСестри", "Охрана,отмєна", "Мрія", "Пошта", "Кохайтесь чорнобриві" та інші.

Квитки та детальна інформація про концерт за посиланням: https://concert.ua/uk/event/jerry-heil-02