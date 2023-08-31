Джеррі Хейл повертається до України, перервавши навчання у США: причина

У артистки є важлива місія на батьківщині

Популярна українська співачка та блогер Jerry Heil /Джеррі Хейл (справжнє ім’я Яна Шемаєва) ось уже рік навчається у престижному музичному коледжі Берклі у Бостоні, США. Проте дівчина вирішила взяти перерву у навчанні та повертається до України.

Про своє рішення, а також про причини Яна розповіла за день до старту навчального року, 31 серпня, на своїй сторінці в Інстаграм. Співачка зазначила, що паузу у навчанні у Берклі вона бере лише на пів року, щоб зайнятися якимось дуже важливим проєктом в Україні.

"Я беру піврічну паузу в Берклі, щоб попрацювати над надзвичайно важливим проєктом в Україні, який, маю віру, ще більше закохає в нашу культуру СВІТ. Тим часом поки я тут протягом цього відрізку часу, давайте побачимося на концертах!" — написала Джеррі Хейл у своїх соцмережах і поділилася розкладом виступів.

Зазначимо, що перший концерт співачки відбудеться вже 9 вересня у Києві. Далі розклад складено на другу половину жовтня та початок листопада 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав, що за час повномасштабного вторгнення, Джеррі Хейл написала велику кількість сильних патріотичних пісень. Серед найпопулярніших — дует з переможцями "Євробачення 2022" гуртом KALUSH — трек "Стіні", присвячена українським військовим пісня та кліп "Козацькому роду", а також разом з українською реперкою alyona alyona та виконавицею з Німеччини Ela презентували трек #KUPALA, однойменному святу.