Джерри Хейл возвращается в Украину, прервав учебу в США: причина

У артистки есть важная миссия на родине

Популярная украинская певица и блогер Jerry Heil/Джерри Хейл (настоящее имя Яна Шемаева) вот уже год учится в престижном музыкальном колледже Беркли в Бостоне, США. Однако девушка решила взять перерыв в учебе и возвращается в Украину.

О своем решении, а также о причинах, Яна рассказала за день до старта учебного года, 31 августа, на своей странице в Инстаграм. Певица отметила, что паузу в учебе в Беркли она берет всего на полгода, чтобы заняться каким-то очень важным проектом в Украине.

"Я беру полугодовую паузу в Беркли, чтобы поработать над чрезвычайно важным проектом в Украине, который, верю, еще больше влюбит в нашу культуру мир. Между тем, пока я здесь в этот отрезок времени, давайте увидимся на концертах!" — написала Джерри Хейл в своих соцсетях, и поделилась расписанием выступлений.

Отметим, что первый концерт певицы пройдет уже 9 сентября в Киеве. Далее расписание составлено на вторую половину октября и начало ноября 2023 года.

Ранее, "Телеграф" писал, что за время полномасштабного вторжения, Джерри Хейл написала большое количество сильных патриотических песен. Среди самых популярных — дуэт с победителями "Евровидения 2022" группой KALUSH — трек "Стіни", посвященная украинским военным песня и клип "Козацькому роду", а также вместе с украинской репершой alyona alyona и исполнительницей из Германии Ela презентовали трек #KUPALA, приуроченный к одноименному празднику.