Jerry Heil посвятила новый клип непобедимой украинской армии и Залужному (видео)

27-летняя певица посвятила песню украинским бойцам

На 268-й день войны украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) представила вдохновенный видеоклип на новую песню "Козацькому роду".

27-летняя исполнительница спела о знаменитых казаках, сравнив их с непобедимыми украинскими защитниками, которые сейчас защищают свое государство от нашествия российских оккупантов и убийц. Также в песне Jerry Heil вспомнила о Главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, назвав его "воєводою трушним" и атаманом украинской армии.

"Хотелось передать именно оркестровым звуком величие наших предков. Казацкий ген — в наших клетках. В наших жилах — их кровь. "Наш рід – був, є і буде: і вчора, і завтра — нам на небі характерник запалює ватра", — написала певица под видео.

Напомним, что недавно стал известен полный список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2023". В финал прошли 10 участников. Некоторые имена из списка украинцам уже хорошо знакомы, в том числе сама Jerry Heil с песней "WHEN GOD SHUT THE DOOR".