"Крутой мэн": чем солист The Rasmus поразил Олега Псюка из Kalush Orchestra

Олег Псюк рассказал, как ему работалось с легендарным финским рокером

Победители Евровидения-2022 украинская группа Kalush Orchestra подожгли сеть кавером на легендарный трек финских рокеров The Rasmus In the shadows. Песня получила название In the shadows of Ukraine, а клип набрал около 3 млн просмотров на Youtube.

Солист известной рок-группы Лаури Юлёнен показался украинцам "своим парнем", с ним было комфортно и приятно работать и общаться. Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал фронтмен Kalush и Kalush Orchestra Олег Псюк.

Так, рэпер одобрительно и тепло отозвался об опыте работы с фронтменом The Rasmus.

"Лаури поразил своим профессионализмом, как музыкант, он крутой мэн и у него есть чему поучиться, — рассказал Олег Псюк. — Общение было легким и дружеским, но мы знакомы еще с Евровидения, еще тогда поняли, что они свои ребята и с ними будет круто поработать вместе".

Фронтмен Kalush Orchestra добавил, что в ближайшее время группа порадует поклонников свежими фитами и коллаборациями.

Напомним, в клипе на песню Kalush Orchestra и The Rasmus In the shadows of Ukraine появляется девушка в вышиванке и веночке, казак и украинские воины. Сеть просто в восторге от совместной реперско-рокерской композиции.

Читайте на сайте "Телеграф" полный текст интервью с Олегом Псюком по этой ссылке.