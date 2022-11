"Крутий мен": чим соліст The Rasmus вразив Олега Псюка з Kalush Orchestra

Олег Псюк розповів, як тривала співпраця з легендарним фінським рокером

Переможці Євробачення-2022 український гурт Kalush Orchestra підпалили мережу кавером на легендарний трек фінських рокерів The Rasmus In the shadows. Пісня дістала назву In the shadows of Ukraine, а кліп набрав близько 3 млн переглядів на Youtube.

Соліст відомої рок-групи Лаурі Юльонен здався українцям "своїм хлопцем", з ним було комфортно і приємно працювати і спілкуватися. Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів фронтмен Kalush і Kalush Orchestra Олег Псюк.

Так, репер схвально й тепло відгукнувся про досвід праці з фронтменом The Rasmus.

"Лаурі вразив своїм професіоналізмом, як музикант, він крутий мен і у нього є чому повчитися, — розповів Олег Псюк. – Спілкування було легким і дружнім, але ми знайомі ще з Євробачення, ще тоді зрозуміли, що вони свої хлопці та з ними буде круто попрацювати разом".

Фронтмен Kalush Orchestra додав, що в найближчому часі гурт порадує прихильників свіжими фітами і колабораціями.

Нагадаємо, у кліпі на пісню Kalush Orchestra і The Rasmus In the shadows of Ukraine з’являється дівчина у вишиванці й віночку, козак і українські воїни. Мережа просто у захваті від спільної реперсько-рокерської композиції.

Читайте на сайті "Телеграф" повний текст інтерв’ю з Олегом Псюком за цим посиланням.