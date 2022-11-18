Jerry Heil присвятила новий кліп непереможній українській армії і Залужному (відео)

27-річна співачка присвятила пісню українським бійцям

На 268-й день війни українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаєва) представила натхненний відеокліп на нову пісню "Козацькому роду".

27-річна виконавиця заспівала про знаменитих козаків, порівнявши їх з непереможними українськими захисниками, які зараз боронять свою державу від навали російських окупантів і вбивць. Також в пісні Jerry Heil згадала про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, назвавши його "воєводою трушним" і отаманом української армії.

"Хотілося передати саме оркестровим звуком велич наших предків. Козацький ген — в наших клітинах. В наших жилах — їх кров. "Наш рід – був, є і буде: і вчора, і завтра — нам на небі характерник запалює ватра", — написала співачка під відео.

Нагадаємо, що нещодавно став відомий повний список фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2023". У фінал пройшли 10 учасників. Деякі імена зі списку українцям уже добре знайомі, в тому сислі сама Jerry Heil із піснею "WHEN GOD SHUT THE DOOR".