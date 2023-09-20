Данилко у США обіймався і записував відео з росіянином Солнцевим із "Дому-2"

Данилко потрапив у черговий скандал, пов’язаний з росіянином

Артист Андрій Данилко (сценічний образ – Вєрка Сердючка) потрапив у черговий "зашквар", пише блогер Олексій Голобуцький. Він опублікував фото, на якому Данилко перебуває в компанії російського шоумена Рустама Солнцева (справжнє його прізвище – Калганов). Першим ці знімки поширив сам Солнцев, називаючи Данилка у підписі до них "прекрасним".

"Андрій Данилко не придумав нічого кращого, як поїхати з туром до Північної Америки і записувати відосики не з українськими блогерами, а з російськими. Та ще й із ким? З так званою зіркою "Дому-2", яка – тобто який – заробив собі популярність на скандалах, бійках і обливаннях помиями усіх, з ким працював", – зазначає Голобуцький.

Публікація Солнцева та фото з Данилком

Блогер не розуміє, навіщо Данилкові подібна компанія. У своїх соцмережах Голобуцький риторично запитує, невже в Америці більше немає з ким зустрічатися. І додає, що подібні сумнівні зв’язки "Сердючка" демонструє далеко не вперше.

"В Україні він старанно вибудовує собі патріотичний імідж, а за кордоном його так і тягне до "хороших рускіх". У лютому на концерті в Іспанії Данилко потяг на сцену російського алкоголіка і психічно хворого актора Паніна, щоб теж привселюдно обійматися і цілуватися з ним", – нагадує Голобуцький.

Він також ставить ряд питань, перше з яких стосується того, чому Андрій Данилко – чоловік призовного віку – так часто виїжджає за кордон? Голобуцького цікавлять і звіти по зібраних Данилком коштах, адже свої виступи в Америці та Європі він представляє як благодійні.

Нарешті, пише він, "чому Андрію Данилку за кордоном можна виступати на корпоративах у дружин російських олігархів? Справа була літом в Ніцці, де під пісні Сердючки розважалася дуже відома у росії Ніка Білоцерківська?".

До свого посту Голобуцький додає лінк на спільні танці Паніна та "Сердючки".