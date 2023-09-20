Данилко в США обнимался и записывал видео с россиянином Солнцевым из "Дома-2"

Данилко попал в очередной скандал, связанный с россиянином

Артист Андрей Данилко (сценический образ – Верка Сердючка) попал в очередной "зашквар", пишет блогер Алексей Голобуцкий. Он опубликовал фото, на котором Данилко пребывает в компании российского шоумена Рустама Солнцева (настоящая его фамилия – Калганов). Первым данные снимки распространил сам Солнцев, называя Данилко в подписи к ним "прекрасным".

"Андрей Данилко не придумал ничего лучше, чем поехать с туром в Северную Америку и записывать видосики не с украинскими блоггерами, а с российскими. Да еще с кем? С так называемой звездой "Дома-2", которая – то есть который – заработал себе популярность на скандалах, драках и обливаниях помоями всех, с кем он работал", – отмечает Голобуцкий.

Публикация Солнцева и фото с Данилко

Блогер не понимает, зачем Данилко подобная компания. В своих соцсетях Голобуцкий риторически спрашивает, неужели в Америке больше не с кем встречаться. И добавляет, что подобные сомнительные связи Сердючка демонстрирует далеко не впервые.

"В Украине он старательно выстраивает себе патриотический имидж, а за границей его так и тянет к "хорошим русским". В феврале на концерте в Испании Данилко потащил на сцену российского алкоголика и психически больного актера Панина, чтобы тоже публично обниматься и целоваться с ним", – напоминает Голобуцкий.

Он также задает ряд вопросов, первый из которых касается того, почему Андрей Данилко – мужчина призывного возраста – так часто выезжает за границу? Голобуцкого интересуют и отчеты по собранным Данилко средствам, ведь свои выступления в Америке и Европе он представляет как благотворительные.

Наконец, пишет он, "почему Андрею Данилко за границей можно выступать на корпоративах у жен российских олигархов? Дело было летом в Ницце, где под песни Сердючки развлекалась очень известная в россии Ника Белоцерковская?".

К своему посту Голобуцкий прилагает линк на совместные танцы Панина и Сердючки.