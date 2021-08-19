Каким сайтам доверяют украинцы. Рейтинг самых влиятельных новостных порталов Украины

"Телеграф" составил рейтинг самых популярных, влиятельных и качественных информационных порталов Украины.

Издание "Телеграф" уже второй раз составляет рейтинг новостных сайтов Украины, в котором с помощью собственной методологии, включающей целый ряд показателей, мы называем самые популярные, влиятельные и качественные информационные порталы страны по состоянию на август 2021 года.

Мы определили, что главная причина необъективности существующих рейтингов новостных порталов – узкая методология ранжирования и относительно неполная выборка. Также мы установили, что проанализированные рейтинги ранжировали сайты по одному показателю – посещаемости.

Следует отметить, что один и тот же сайт может занимать разные места в разных рейтингах, так как некоторые системы используют встроенные на сайте счетчики, а некоторые оценивают данные по косвенным показателям. Так, например, популярный в Украине рейтинг Similarweb не имеет своих счетчиков и оценивает данные по косвенным признакам – грубо говоря, «на глаз». При этом часть показателей сервиса Similarweb может брать напрямую из Google Analytics, если такой импорт владелец учетной записи GА самостоятельно настроит, в то время как для получения рейтинга в Liveinternet или Bigmir необходимо установить специальный код на сайт. Кроме того, некоторые счетчики считают общее количество посещений, а некоторые – уникальных посетителей. То есть один человек может зайти на сайт 10 раз, но в одних счетчиках его посчитают один раз, а в других – 10. Таким образом, больше всего от такой методики страдают сайты с наиболее стабильной целевой аудиторией, которая каждый день целенаправленно заходит на свой любимый сайт.

Кроме того, нет ни одного рейтинга, который бы учитывал ВСЕ известные СМИ, и нет ни одного рейтинга, который бы базировался сразу на нескольких показателях.

Возьмем, к примеру, популярный рейтинг Bigmir. В нем нет подавляющего большинства украинских новостных ресурсов. Если бы мы ориентировались на этот рейтинг, нам нужно было бы согласиться, что малоизвестное издание Today.ua – в тройке самых популярных в стране, что, конечно же, не так. Составляя свой рейтинг, мы постарались учесть все возможные показатели, которые влияют на рейтинг новостных порталов: уникальные посетители за месяц, просмотры страниц, показатели отказов, время пребывания читателя на странице и индекс качества сайта «Яндекс», а также вывели условный индекс цитируемости ресурса в других СМИ. Составив несколько рейтингов по соответствующим показателям, мы в конечном итоге вывели один, который по праву можно считать наиболее объективным.

ЗДЕСЬ вы можете ознакомиться с нашим первым рейтингом двухмесячной давности и сравнить изменения, которые произошли с ведущими новостными порталами страны.

Украинцы довольно часто спорят, какие новостные сайты стоит читать, а какие – нет, какие подают информацию качественно, а какие просто манипулируют. Одни СМИ ориентируются на читателей с прозападными взглядами, другие – на людей с пророссийским мировоззрением, но большинство изданий работает на так называемую нейтральную аудиторию.

Для вашего удобства мы решили выделить отдельно пророссийские и прозападные СМИ.

Рейтинг пророссийких СМИ

Среди пророссийских самые известные – «Страна», «Корреспондент», «112», «Перший Незалежный». Сайты регулярно публикуют пророссийские нарративы, позитивно освещают деятельность президента РФ Путина, выступают за сближение Украины и РФ, а также открыто поддерживают деятельность пророссийских политических сил, в первую очередь – ОПЗЖ.

Прозападные СМИ – это в первую очередь «УП», «Цензор», «НВ», «Лига», «Радио Свобода», «ЛБ». Издания критикуют РФ, выступают за сближение Украины с ЕС и США, публикуют все заявления западных политиков. Среди собственников и инвесторов этих СМИ – западные бизнесмены и неправительственные организации и даже Госдеп.

Отдельно отметим высокие показатели сайта «Цензор.нет». Это довольно старый портал, который не ограничивает себя одними лишь новостями, имеет хорошо развитый форум, куда посетители идут не только читать новости, но и спорить в комментариях, искать гороскопы и т. д.

Рейтинг прозападных СМИ

В таком разнообразии каждый может найти для себя подходящий новостной ресурс, и это, бесспорно, плюс. Однако при этом стоит держать в голове важный момент: не все издания честны со своим читателем, не все работают качественно. Политическая джинса, нарушение баланса в подаче новостей, транслирование пророссийских или прозападных нарративов в материалах – это все побочные явления нашего медийного рынка.

В этом материале мы составили рейтинг новостных порталов Украины исходя из целого ряда качественных показателей, для того чтобы расставить точки над "і" в многочисленных спорах о том, какие СМИ в Украине авторитетны и влиятельны.

"Телеграф" вновь называет самые авторитетные новостные сайты Украины

Проанализировав плюсы и недостатки существующих рейтингов, наше издание составило свой, уже второй рейтинг, который возьмет все полезное из указанных выше, но при этом учтет и исправит все их недостатки. Для этого мы посчитали самые разные показатели украинских сайтов: уникальных посетителей за месяц, просмотры страниц, показатели отказов, время пребывания читателя на странице и индекс качества сайта «Яндекс», который уже учитывает целый ряд качественных показателей, отображая интерес и доверие читателя к ресурсу. С помощью статистики Google мы вывели условный индекс цитируемости ресурса в других СМИ, что также является критерием авторитетности и доверия к новостному ресурсу.

Рейтинг СМИ от "Телеграфа". ч1

Рейтинг СМИ от "Телеграфа". ч2

По всем этим показателям мы составили отдельные рейтинги, а затем вывели один, который учитывает все вышесказанное. Исходя из такой методологии, этот рейтинг по праву может считаться на сегодня самым серьезным для определения авторитетности, весомости и популярности украинских интернет-СМИ. Во-первых, он основан на многих качественных показателях, а во-вторых, учитывает ВСЕ ресурсы. Не все они вместились в топ-50, но все они были посчитаны нами.

Мы знаем, что многие украинцы отдают предпочтение СМИ исходя из их направленности. Только если на Западе речь идет о делении на либеральные и консервативные СМИ, то в Украине – на пророссийские и прозападные. Для удобства в рейтинге такие сайты выделены отдельным цветом.

Для сравнения посмотрите на рейтинги, которые автоматически составляются разными сайтами на основании отдельных показателей. Они далеко не полные и по отдельности дают слабое понимание о качестве медиа.

Рейтинг СМИ от BIGMIR.NET ч.1

Рейтинг СМИ от BIGMIR.NET ч.2

Есть более полные рейтинги от SimilarWeb и Liveinternet. Но и они не учитывают все СМИ страны. К примеру, в Liveinternet вы не найдете ни УП, ни «РБК-Украина».

Рейтинг интернет-СМИ SimilarWeb ч.1

Рейтинг интернет-СМИ SimilarWeb ч.2

Рейтинг интернет-СМИ от Liveinternet ч.1

Рейтинг интернет-СМИ от Liveinternet ч.2

* * *

Какие выводы можно сделать из нашего рейтинга? На популярность сайта не влияет его направленность. В первой десятке сразу три пророссийских портала, четыре прозападных и три условно нейтральных.

«Украинская правда» – самый весомый ресурс из традиционных СМИ. Большая посещаемость, отличное качество сайта – залог первого места «УП» в нашем рейтинге. Недавняя покупка сайта Томашем Фиалой сулит изданию новый виток развития, в котором, безусловно, «УП» очень нуждается.

«Цензор.НЕТ» – портал с отличными показателями посещаемости, достойной англоязычной версией. При этом у сайта довольно скромный дизайн и слабо развиты страницы в соцсетях, что, впрочем, не мешает ему на этот момент удерживать звание самого читаемого новостного издания в Украине.

На третье место в этом месяце выбрался сайт «РБК-Украина». Украинское информационное агентство, специализирующееся на финансовых, экономических и политических новостях Украины, было основано в 2006 году, а к этому времени считается одним из ведущих в стране. Собственники не жалеют денег на развитие этого проекта, и это приносит результат. Стоит также отметить качественный аналитический отдел портала.

UKR.NET — популярный украинский интернет-сервис новостей, занимает четвертое место рейтинга. Все благодаря тому, что ежедневно в новостную ленту на портале поступает около 30 тыс. новостей от почти 1,5 тыс. источников со всей Украины. Читатель сам выбирает, из какого источника он получит информацию.

Пятерку замыкает «Страна.ua», которая на медийном рынке Украины не так давно, как конкуренты, но уже имеет более 4 млн уникальных посетителей в месяц, отличные показатели качества портала и низкий уровень отказов. При этом издание летом потеряло часть траффика, поскольку сайт стал частично недоступен из российского сегмента интернета.

Поднялся в рейтинге и сайт «112», который успешно восстанавливается после атаки властей и отъема домена. Также в десятке оказались сайты «НВ» и «Лига», у которых выросли показатели траффика.

Как видим, верхушку рейтинга занимают новостные сайты, которые активно вкладываются в развитие и зарекомендовали себя как довольно надежные и оперативные ресурсы, что лишний раз подчеркивает: медийное дело требует от собственников терпения и кропотливого труда.