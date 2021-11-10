"Свободу - слову!": фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов выступит на масштабном медиафоруме в Киеве

В "Новомедиа Форум" примут участие в качестве спикеров 16 ключевых медиа-персон Украины

В четверг и пятницу, 11-12 ноября, в Киеве пройдет ежегодное масштабное журналистское событие "Новомедиа Форум". Одним из спикеров мероприятия станет наш коллега Ян Донброносов.

"Новомедиа Форум" — это платформа для общения и повышения квалификации представителей медиа-сектора и всех заинтересованных. Здесь собираются участники из разных стран.

На Форуме встречаются специалисты телевидения, радиовещания, газетно-журнального сектора, веб-проектов и новых медиа.

Отличительной характеристикой форума является высокая концентрация профессионалов в качестве спикеров и экспертов. Ключевые персоны из всех типов медиа и онлайн собираются в одно время в одном месте.

В этом году в мероприятии примут участие в качестве спикеров 16 ключевых медиа-персон Украины в области телевидения, интернет-изданий и социальных медиа.

Первый день Форума

11 ноября с самого утра будут проходить яркие обучающие выступления от профессионалов, а также профильные мастер-классы и тематические дискуссии.

Во время Форума участники смогут услышать доклад и задать вопрос известному журналисту и телеведущему на канале "ICTV" Константину Стогнию. Спикер расскажет о специфике работы в прямом эфире, а также поделится информацией о качественном взаимодействии человека и медиа.

Телеведущая Оксана Гутцайт (ICTV) расскажет о работе ведущего на телевидении и YouTube. Оксана ответит на вопрос: почему известные ведущие переходят в YouTube и чем он отличается от ТВ. В своем спике ведущая проанализирует достоинства и недостатки двух платформ.

Телеведущая Валерия Сергеева расскажет о правилах жизни в кадре. Валерия даст советы, как следует выглядеть на экране: содержание, поведение, эстетика, а также расскажет, что делать, чтобы запомниться.

Фотокорреспонденты Макс Левин (Hromadske) и Ян Доброносов (Телеграф) расскажут о драматургии документального фото, а также правилах проведения фотосъемки в парламенте и на улице.

Об успехе в социальных медиа и о том, как преуспеть в эпоху блогов и войн расскажет Татьяна Урюпова — руководитель AIR brands. Спикер раскроет тему об инструментах роста аудитории и о том, как развиваются блоггеры и правила их монетизации. CEO "beTrue Media" Николай Рогинец будет докладывать об основных глобальных трендах digital media. Спикер расскажет об актуальных площадках для коммуникаций, а также об основных инструментах качественной подачи информационного контента.

Второй день Форума

12 ноября начнется ярким выступлением на тему: "Цензура или защита общества: как изменились границы свободы слова". Участники смогут задать вопрос ведущей телеканала НАШ Ольге Веремий. Как стать информационным лидером и как получить доверие среди пользователей знает Александр Човган — президент медиа-корпорации RIA. Александр раскроет тему о правилах качественного наполнения контента и предоставлении информации, которой можно доверять.

О нескучной культурной журналистике будет говорить Наталья Фицич. Спикер раскроет тематику о мастерстве телевизионного журналиста, а также ответит на горячий вопрос: почему на телевидении нет культуры? Журналист Сакен Аймурзаев будет докладывать о том, как изменилась журналистика в формах и содержании. Спикер ответит на вопрос: как делать материал по непопулярным темам, а также будет говорить о важности специализации журналистов.

Корреспондент канала "Украина" Алексей Погорелов готовит доклад по теме: "Ценности в светских медиа". Спикер расскажет о важности транслирования ценностей по центральным каналам. Философ Сергей Чаплыгин будет выступать с темой: "Социальная журналистика в контексте формирования общественных ценностей".

Известная украинская телеведущая Елена Цинтила также примет участие в Новомедиа Форуме и подискутирует с участниками о НЕНовых трендах и почему сегодня фактов и документов уже мало.

В рамках Новомедиа Форума состоится Novomedia Awards 2021 – торжественная церемония награждения журналистов и редакций.

Торжественная церемония награждения журналистов и редакций Novomedia Awards 2021

"Новомедиа Форум" в этом году пройдет в "Inveria event space" по адресу: Киев, улица Владимирская, 49А (станция метро "Золотые ворота"). Узнать все детали и зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, Ян Доброносов далеко не только парламентский/политический фотокорреспондент. Так, буквально недавно ему удалось побывать в Харьковской областной инфекционной больнице №22 и запечатлеть, что действительно там происходит. Его фото — это не сухие цифры статистики Минздрава "заразились/госпитализированы/умерли от коронавируса", Ян с помощью своего фотоаппарата максимально наглядно показал, насколько страшна и опасна эта болезнь.