Итоги дня 25 ноября: смерть Омельченко, инсайды о военном положении и новое госавиакомпания Украины

Вечерний дайджест самых главных событий 25 ноября

Коронавирус в Украине

Коронавирус

Количество новых случаев коронавируса на утро 25 ноября в Украине зафиксировали на отметке 16 943 человека. По сравнению с предыдущим днем новых случаев увеличилось на 2618. Среди инфицированных — 1451 детей и 304 медика.

Регионом, наиболее пострадавшим от коронавируса, стал Киев — 1688 новых случаев болезни. На втором и третьем месте — Запорожская и Львовская области из 1066 и 1048 случаев соответственно.

При этом в Министерстве здравоохранения рассказали, в каких случаях больным коронавирусом понадобится госпитализация.

Ляшко анонсировал "военное положение"

Олег Ляшко

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сделал резонансное заявление во время онлайн-трансляции. Мол, президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен ввести военное положение уже 1 декабря. Эти слова политик назвал "инсайдерской информацией" о планах украинского гаранта.

В Украине появится национальная авиакомпания

Самолет

С 2021 года в Украине стартует строительство грандиозного проекта для транспортной системы — национальной авиационной компании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, правительство идет на такой шаг, чтобы в сфере авиаперевозок наконец были учтены желания и интересы Украины.

Смерть Александра Омельченко

Александр Омельченко

В четверг, 25 ноября, в возрасте 83 лет скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко. Политик умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Чем запомнились времена правления Омельченко в Киеве — читайте в материале "Телеграфа".

"Мисс мира 2021"

Участницы конкурса "Мисс мира 2021"

Международный конкурс красоты "Мисс мира", который в этом году состоится в 70-й раз, запланирован на 16 декабря 2021 года. Украину будет представлять 22-летняя Александра Яремчук из Винницы, которая имеет очень хорошую внешность. В материале "Телеграфа" можно посмотреть, кто может составить конкуренцию украинской красавице.