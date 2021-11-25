Итоги дня 25 ноября: смерть Омельченко, инсайды о военном положении и новое госавиакомпания Украины
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Вечерний дайджест самых главных событий 25 ноября
Коронавирус в Украине
Количество новых случаев коронавируса на утро 25 ноября в Украине зафиксировали на отметке 16 943 человека. По сравнению с предыдущим днем новых случаев увеличилось на 2618. Среди инфицированных — 1451 детей и 304 медика.
Регионом, наиболее пострадавшим от коронавируса, стал Киев — 1688 новых случаев болезни. На втором и третьем месте — Запорожская и Львовская области из 1066 и 1048 случаев соответственно.
При этом в Министерстве здравоохранения рассказали, в каких случаях больным коронавирусом понадобится госпитализация.
Ляшко анонсировал "военное положение"
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сделал резонансное заявление во время онлайн-трансляции. Мол, президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен ввести военное положение уже 1 декабря. Эти слова политик назвал "инсайдерской информацией" о планах украинского гаранта.
В Украине появится национальная авиакомпания
С 2021 года в Украине стартует строительство грандиозного проекта для транспортной системы — национальной авиационной компании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, правительство идет на такой шаг, чтобы в сфере авиаперевозок наконец были учтены желания и интересы Украины.
Смерть Александра Омельченко
В четверг, 25 ноября, в возрасте 83 лет скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко. Политик умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Чем запомнились времена правления Омельченко в Киеве — читайте в материале "Телеграфа".
"Мисс мира 2021"
Международный конкурс красоты "Мисс мира", который в этом году состоится в 70-й раз, запланирован на 16 декабря 2021 года. Украину будет представлять 22-летняя Александра Яремчук из Винницы, которая имеет очень хорошую внешность. В материале "Телеграфа" можно посмотреть, кто может составить конкуренцию украинской красавице.
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