Украина объявила о подозрении министру транспорта России: в МИД РФ заявили о "русофобии"

Российский министр обвиняется в нелегальной перевозке людей на оккупированные украинские территории.

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении действующему министру транспорта России, что вызвало бурную реакцию в российском МИД.

Информация о подозрении обнародована пресс-службой ОГПУ.

Отмечается, что министра транспорта РФ Виталия Савельева и его заместителя обвиняют в организации преступной схемы по организации незаконных авиаперевозок на территорию оккупированного Крыма. Указывается, что подозреваемые находясь на руководящих должностях компании "Аэрофлот" наладили противозаконную и противоречащую международным правилам перевозку людей на временно неподконтрольную территорию полуострова.

Согласно данным прокуратуры, за период с мая 2014 года по ноябрь 2020 года туда было совершено более 34 тысяч рейсов и перевезено более 329 тысяч человек.

В России скрывать свое возмущение не стали, после чего представитель МИД Мария Захарова разразилась гневной тирадой. В частности она считает, что подобные обвинения в сторону российских чиновников являются "недопустимыми" и вновь заговорила о "русофобии" и "национализме".

Кроме того, российский МИД опять сделал выпад в сторону стран Запада, которые, по мнению Москвы, "привели к власти радикалов". Прозвучали и другие традиционные нарративы российской пропаганды о "возвращении Крыма" и о якобы "соответствующему международному праву референдуме".

В МИД РФ опять выразили мнение, что тема Крыма закрыта "окончательно и бесповоротно", а действия Генпрокуратуры Украины там назвали "мелкой местью" Киева.

Как сообщалось ранее, накануне министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как Путин "помог" Крыму и как он принес туда "мир и стабильность".