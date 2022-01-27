Циклон накроет почти все регионы: какую погоду синоптики обещают на 28 января

В части регионов будет наблюдаться штормовой ветер.

В Украине последний будний день этой недели будет сопровождаться сильным ветром, осадками и налипанием мокрого снега. Такие погодные условия в пятницу, 28 января, будут связаны с атмосферными фронтами и циклоном Marie.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что циклон пройдет по всей территории Украины и принесет снег, мокрый снег, а в южных областях еще дождь.

При этом на востоке и юге страны ветер будет умеренным, а на западе и севере 28 января синоптики прогнозируют штормовой ветер и порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на пятницу будет низкой. Прохладнее всего будет на востоке страны — на Сумщине и Харьковщине столбики термометров опустятся до -11 градусов, а в центральной части и на юге прогнозируют от -3 до -8 градусов ниже нуля.

Днем 28 января на всей территории страны температура воздуха приблизится к нулю, а в южных регионах прогреется до +1+4 градусов.

В Киеве в пятницу будет ветрено, возможен снег и налипание мокрого снега на дорогах. Днем в столице прогнозируют от 0 до +2 градусов.

Украину 28 января накроет циклон "Мари"

Прогноз "Укргидрометцентра" также указывает, что 28 января во всех регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Погода в Украине на пятницу — данные "Укргидрометцентра"

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