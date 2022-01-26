Ночные морозы, штормовой ветер и временное потепление: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни

27 января ожидается морозная погода, местами мокрый снег и порывистый ветер.

В Украине в ближайшие сутки сохранится морозная погода. Лишь в западных регионах днем синоптики обещают плюсовая температура.

Согласно данным Укргидрометцентра, в четверг, 27 января, в западных, днем также в северных и местами центральных областях ожидается небольшой мокрый снег, на западе — с дождем. На дорогах местами гололедица. На востоке и юге без существенных осадков. Температура воздуха ночью -6…-7°C, днем -1…+1°C.

Прогноз погоды в Украине на 27 января

На западе днем пройдет снег, местами с дождем. Температура воздуха ночью -2…-4°C, днем 0…+2°C. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.

На севере и центе страны днем местами снег, температура воздуха ночью -5…-7°C, днем 0…-2°C. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. На дорогах местами гололедица.

На востоке и юге Украины без существенных осадков. Самая низкая температура воздуха ожидается в восточной части — ночью -8…-10°C, днем ​​-4…-6°C. На юге и в Крыму ночью -3…-5°C, днем 0…-2°C.

Как сообщает сайт Gismeteo.ua, в Киеве 27 января ночь прогнозируют до -11°C, днем около 0°C. Днем пройдет снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. В пятницу в столице потеплеет, ожидается мокрый снег, ночью 0°C , днем до +2°C.

Прогноз погоды в Киеве на 27 января

По сообщению портала Sinoptik.ua, морозы в Украине продержатся еще несколько дней. С пятницы потеплеет, на выходных днем установится плюсовая температура и оттепель.

На выходных, 29-30 января, в Киеве синоптики прогнозируют мокрый снег, температура воздуха ночью -3°C, днем +1°C. С понедельника в столице снова прогнозируют морозы, ночью до -6°C, днем 0°C.

Прогноз погоды в Киеве

Напомним, подробный прогноз погоды до конца месяца в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Кроме того, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, ночные заморозки продержатся до конца апреля, а настоящее весеннее тепло украинцы увидят лишь в маю.