Укр

Весну придется ждать долго: когда в Украину вернется тепло

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Тепло в Украину придет нескоро Новость обновлена 20 января 2022, 19:55
Тепло в Украину придет нескоро

Народный синоптик считал, что ночные заморозки продержатся до конца апреля 2022 года.

В 2022 году стоит ждать поздней весны. Не исключено, что теплые дни украинцы смогут увидеть лишь в мае.

Об этом писал в своей книге "Погода до 2030 года" народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня".

Он предполагал, что морозы будут держаться в Украине аж до конца марта, а ночные заморозки останутся до средины апреля.

По его убеждению, март начнется с морозов, которые будут сопровождаться осадками в виде мокрого снега. После этого вплоть до третьей недели ожидается сухая погода с потеплением.

Почти весь апрель будет дождливым и сопровождаться ночными заморозками, а настоящее тепло украинцы почувствуют лишь на последней неделе месяца.

Май же будет теплым, в первой половине месяца ожидаются дожди, но затем их сменит жара. Под конец месяца народный синоптик ожидал небольшой период похолодания, который, впрочем, надолго не задержится.

Стоит напомнить, что Леонид Горбань в построении своего прогноза руководствовался "Брюсовым календарем", учитывающим влияние Луны и Солнца на погоду на Земле. С его помощью он мог дать весьма точный долгосрочный прогноз погоды.

В начале октября 2021 года стало известно, что Горбань умер. На момент смерти ему было 82 года.

Теги:
#Погода #Прогноз погоды #Леонид Горбань
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