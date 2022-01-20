Весну доведеться чекати довго: коли до України повернеться тепло

Народний синоптик вважав, що нічні заморозки протримаються до кінця квітня 2022 року.

2022 року варто чекати пізньої весни. Не виключено, що теплі дні українці матимуть змогу побачити лише у травні.

Про це писав у своїй книзі "Погода до 2030 року" народний синоптик Леонід Горбань, передає "Сегодня".

Він припускав, що морози триматимуться в Україні аж до кінця березня, а нічні заморозки залишаться до середини квітня.

На його переконання, березень розпочнеться з морозів, які супроводжуватимуться опадами у вигляді мокрого снігу. Після цього до третього тижня очікується суха погода з потеплінням.

Майже весь квітень буде дощовим та супроводжуватиметься нічними заморозками, а справжнє тепло українці відчують лише останнього тижня місяця.

Травень же буде теплим, в першій половині місяця очікуються дощі, але потім їх змінить спека. Під кінець місяця народний синоптик очікував невеликого періоду похолодання, який, втім, надовго не затримається.

Варто нагадати, що Леонід Горбань у побудові свого прогнозу керувався "Брюсовим календарем", що враховує вплив Місяця та Сонця на погоду на Землі. З його допомогою він міг дати дуже точний довгостроковий прогноз погоди.

На початку жовтня 2021 року стало відомо, що Горбань помер. На момент смерті йому було 82 роки.