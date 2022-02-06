Итоги дня 6 февраля: Олимпиада 2022, новые прогнозы по вторжению России

Вечерний дайджест главных событий 6 февраля.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

После рекордного роста заболеваемости в Украине, который зафиксировали на этой неделе, на выходных число новых случаев COVID-19 традиционно пошло на спад. Несмотря на это увеличилось количество госпитализированных.

В США оценили, какие потери принесет вторжение России в Украину

Угроза вторжения России никуда не делась

Согласно расчетам разведки США, Украина может потерять до 25 тысяч военнослужащих в случае начала полномасштабного вторжения России. Среди мирного населения потери могут быть вдвое больше.

На фоне этого из США в Польшу были переброшены дополнительный контингент войск, численностью в 1700 военнослужащих.

Вместе с тем глава МИД Украины призвал граждан не "верить апокалиптическим прогнозам" и добавил, что в разных столицах просчитывают разные варианты развития событий.

Олимпиада в Пекине

Олимпийские игры в Китае

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх в Пекине планировалось разыграть 7 комплектов наград, однако одни старты пришлось перенести из-за непогоды.

"Телеграф" вел текстовую трансляцию соревновательного дня и публиковал данные о медальном зачете.

Украина проиграла Испании матч за "бронзу" Евро-2022 по футзалу

Украина и Испания сыграли за бронзу в Евро-2022

Сборная Украины по футзалу провела малый финал за "бронзу" с командой Испании. Встреча состоялась в Амстердаме (Нидерланды) на арене Ziggo Dome и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев.