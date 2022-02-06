Главные события недели: скандал с Трухиным, старт Олимпиады, подготовка беспорядков в Киеве
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Традиционный дайджест главных новостей недели.
Коронавирус в Украине
После рекордного роста заболеваемости в Украине, который зафиксировали на этой неделе, на выходных число новых случаев COVID-19 традиционно пошло на спад. Несмотря на это увеличилось количество госпитализированных.
В Киеве готовили масштабные беспорядки
В Киеве задержали группу лиц, которые планировали массовые беспорядки в столице с поджогом автомобилей и шин, потасовками и даже разливом бутафорской крови. На провокационную акцию планировали собрать около 5 тысяч людей.
Позже стало известно, что правоохранители задержали по этому делу скандального экс-полковника полиции Юрия Голубана.
Совбез ООН собрался из-за российской угрозы Украине
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло срочное заседание Совета безопасности организации. Главная тема обсуждения — вероятная военная угроза, исходящая от России, не только для Украины, но и других стран.
США во время заседания обвинили Россию в угрозах начать военные действия в случае невыполнения Западом ее требований по "гарантиям безопасности", в ответ россияне напомнили о словах президента Украины Владимира Зеленского.
Скандал с Трухиным
1 февраля в сети появилось видео, на котором нардеп Александр Трухин, угодивший в ДТП 23 августа, попросил полицейского его "отпустить", обещал "переговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и "поблагодарить" правоохранителя, оформлявшего аварию.
Источники в правоохранительных органах рассказали "Телеграфу", что видео с нагрудной камеры полицейского было показано Монастырскому на следующий день. Кроме того, видео видели и в Офисе президента.
Вместе с тем сам глава МВД дал комментарий по этому поводу лишь 4 февраля.
Что касается Трухина, то 2 февраля его исключили из "Слуги народа" и лишили полномочий главы Полтавской областной организации партии.
В Украине отменяют призыв в армию
Владимир Зеленский подписал Указ о переходе к профессиональной армии. В нем, кроме прочего, идет речь о подготовке законопроекта о прекращении призыва на срочную службу с 1 января 2024 года.
Эрдоган в Киеве
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. Во время торжественных мероприятий у Мариинского дворца политик поприветствовал представителей Нацгвардии патриотическим лозунгом "Слава Украине".
Во время визита он вновь заявил, что его страна может организовать встречу между главами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Кроме того, во время встречи были заключены ряд договоров, среди которых соглашение о строительстве в Украине завода по производству БПЛА Байрактар и соглашение о Зоне свободной торговли.
"Украинский беспилотник" в Беларуси
В МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима из-за того, что якобы еще 24 января над территорией страны был сбит "украинский беспилотник" Spectator. Пропагандистские СМИ России и Беларуси заявили, что "летательный аппарат НАТО" запустили якобы для нелегальной разведки над военным полигоном "Брестский".
Однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что аппарат не является "Спектатором".
В Пекине торжественно открыли зимние Олимпийские Игры
В пятницу, 4 февраля, проходило открытие XXIV Зимних Олимпийских игр. Торжественная церемония состоялась на Пекинском национальном стадионе ("Птичье гнездо").
"Телеграф" вел текстовую трансляцию соревновательного дня и публиковал данные о медальном зачете.
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