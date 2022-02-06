Главные события недели: скандал с Трухиным, старт Олимпиады, подготовка беспорядков в Киеве

Традиционный дайджест главных новостей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

После рекордного роста заболеваемости в Украине, который зафиксировали на этой неделе, на выходных число новых случаев COVID-19 традиционно пошло на спад. Несмотря на это увеличилось количество госпитализированных.

В Киеве готовили масштабные беспорядки

Экс-полковник Юрий Голубан задержан

В Киеве задержали группу лиц, которые планировали массовые беспорядки в столице с поджогом автомобилей и шин, потасовками и даже разливом бутафорской крови. На провокационную акцию планировали собрать около 5 тысяч людей.

Позже стало известно, что правоохранители задержали по этому делу скандального экс-полковника полиции Юрия Голубана.

Совбез ООН собрался из-за российской угрозы Украине

Заседание СБ ООН

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло срочное заседание Совета безопасности организации. Главная тема обсуждения — вероятная военная угроза, исходящая от России, не только для Украины, но и других стран.

США во время заседания обвинили Россию в угрозах начать военные действия в случае невыполнения Западом ее требований по "гарантиям безопасности", в ответ россияне напомнили о словах президента Украины Владимира Зеленского.

Скандал с Трухиным

Александр Трухин

1 февраля в сети появилось видео, на котором нардеп Александр Трухин, угодивший в ДТП 23 августа, попросил полицейского его "отпустить", обещал "переговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и "поблагодарить" правоохранителя, оформлявшего аварию.

Источники в правоохранительных органах рассказали "Телеграфу", что видео с нагрудной камеры полицейского было показано Монастырскому на следующий день. Кроме того, видео видели и в Офисе президента.

Вместе с тем сам глава МВД дал комментарий по этому поводу лишь 4 февраля.

Что касается Трухина, то 2 февраля его исключили из "Слуги народа" и лишили полномочий главы Полтавской областной организации партии.

В Украине отменяют призыв в армию

Учения военнослужащих ВСУ

Владимир Зеленский подписал Указ о переходе к профессиональной армии. В нем, кроме прочего, идет речь о подготовке законопроекта о прекращении призыва на срочную службу с 1 января 2024 года.

Эрдоган в Киеве

Зеленский и Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. Во время торжественных мероприятий у Мариинского дворца политик поприветствовал представителей Нацгвардии патриотическим лозунгом "Слава Украине".

Во время визита он вновь заявил, что его страна может организовать встречу между главами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Кроме того, во время встречи были заключены ряд договоров, среди которых соглашение о строительстве в Украине завода по производству БПЛА Байрактар и соглашение о Зоне свободной торговли.

"Украинский беспилотник" в Беларуси

Беларусь вызвала посла Украины из-за БПЛА

В МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима из-за того, что якобы еще 24 января над территорией страны был сбит "украинский беспилотник" Spectator. Пропагандистские СМИ России и Беларуси заявили, что "летательный аппарат НАТО" запустили якобы для нелегальной разведки над военным полигоном "Брестский".

Однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что аппарат не является "Спектатором".

В Пекине торжественно открыли зимние Олимпийские Игры

Олимпиада 2022

В пятницу, 4 февраля, проходило открытие XXIV Зимних Олимпийских игр. Торжественная церемония состоялась на Пекинском национальном стадионе ("Птичье гнездо").

"Телеграф" вел текстовую трансляцию соревновательного дня и публиковал данные о медальном зачете.