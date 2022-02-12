Укр

Итоги дня 12 февраля: разборки Путина и Байдена, эвакуация иностранцев из Украины

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые новости дня
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 12 февраля.

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксировали более 38 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине зафиксировали более 38 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине продолжает увеличиваться число выздоравливающих от COVID-19, суточное количество новых больных продолжает оставаться высоким, — на утро субботы, 12 февраля, зарегистрировали более 38 тысяч новых случаев.

Разговор Байдена и Путина

Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Байден "ясно дал понять", что в случае начала полномасштабного вторжения, США и союзники в тот же момент решительно отреагируют и заставят Россию заплатить серьезную цену.

В ответ Путин вновь заявил о том, что Украина якобы "саботирует" выполнение Минских соглашений и пожаловался на то, что в ответ на это западные страны "накачивают ее оружием".

Иностранцев срочно вывозят из Украины

Страны мира призвали граждан покинуть Украину
Страны мира призвали граждан покинуть Украину

Российские дипломаты и представители консульств РФ уезжают из Украины. Согласно имеющимся данным, это решение было принято после того, как ряд стран Запада официально заявил об эвакуации своих граждан из нашей страны.

По состоянию на 12 февраля, почти 30 стран предупредили своих граждан об опасности и призвали покинуть Украину.

Марш единства

Марш единства в Киеве
Марш единства в Киеве

В Киеве в субботу, 12 февраля, около тысячи человек вышли на улицы в рамках акции Марш единства. Демонстранты заявили, что украинцы не станут принимать ультиматумов Кремля.

8-й день на Олимпиаде

Олимпиада в Пекине
Олимпиада в Пекине

В субботу, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся восьмой игровой день, который подарил миру олимпийских чемпионов в шести видах спорта.

С медальным зачетом можно ознакомиться в этом материале.

Нацотбор на "Евровидение-2022"

Алина Паш
Алина Паш

12 февраля определился артист, который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе.

На Евровидении 2022 в итальянском городе Турин Украина зазвучит голосом — Алины Паш.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Евровидение #Джо Байден #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
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