Мининфраструктуры о положении дел: Фокусируемся на приоритетных задачах, фиксируем все потери, объединяем союзников

Министерство инфраструктуры Украины сосредоточено на обеспечении транспортного сообщения для эвакуации людей и движения грузов. Также ведомство фиксирует все потери и объединяет союзников для восстановления разрушенной инфраструктуры после победы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Оперативные и системные действия железной дороги и дорожников позволяют нам управлять движением транспорта таким образом, чтобы люди могли безопасно эвакуироваться, а оккупанты были остановлены. В ход идет все, начиная от деревьев, запасных рельсов до взорванных мостов и дорог", – рассказал он.

В этой работе министерство тесно сотрудничает с ВСУ, территориальной обороной и международными партнерами.

Кубраков отмечает, что украинское небо остается закрытым, но благодаря договоренностям с европейскими партнерами закрывается небо для России.

"Польша, Болгария, Чехия уже закрыли свое воздушное пространство для совершения полетов (в том числе транзитных) через территорию их стран для авиакомпаний РФ. Ждем, когда они смогут летать только из аэропорта Домодедово в Шереметьево", — иронизирует министр.

Укрзализныця работает, но возможны задержки рейсов. Вся официальная информация доступна на медиа-ресурсах Министерства и железной дороги.

"По информации Укрводдороги, сегодня в 3:50 украинские ПВО сбили российскую ракету, направлявшуюся в направлении Киевского водохранилища. Пока Черноморский регион защищен. Но понимаем, что это очередная историческая точка, когда Российская Федерация напала на весь мир", – констатирует Кубраков.

Для плавания работают только морские порты в Бердянске и Мариуполе. Грузовые операции приостановлены, равно как и работа всех речных шлюзов. Каховский шлюз временно захвачен врагом.

Свой пост в Facebook он проиллюстрировал фото отремонтированной к 30-летию Независимости трассы в Борисполе. На информационном табло там написана фраза, которая уже стала крылатой в Украине благодаря подвигу украинских пограничников на острове Змеиный.