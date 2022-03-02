Украинские евреи, пережившие Холокост, обратились к путину: убирайся из Украины!

Мужчины и женщины из дома компактного проживания для пожилых людей в Киеве обратились к президенту россии с требованием остановить войска и убраться из Украины.

Каждый из этих еврейских мужчин и женщин прошел Холокост и потеряли семьи в Бабьем Яру. Сейчас они вынуждены снова скрываться от бомбардировок, но теперь уже со стороны России.

"Меня зовут Романова Валентина Иосифовна. Родилась я в Украине. Войну 22 июня 1941 встретила под бомбежкой в ​​Киеве. В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 2022 года я снова встречаю в Киеве под бомбежками и обстрелами. Путин, забирай свои войска и убирайся из Украины. Мы хотим мира!", — заявила жительница дома.

Олег Яковлевич, родившийся в Киеве в 1940 году, чьи родственники погибли в Бабьем Яру, рассказал следующее: "Теперь я сижу в бомбоубежище, и на меня сыплются вражеские бомбы. Путин, убирайся из Киева и из Украины!".

Коренная киевлянка Тамара Алексеевна, 1939 года рождения, впоминает о начале войны в 1941 году. "Моих всех родных по маминой линии – евреев – забрали у Бабий Яр. Все они там погибли. Сегодня войну я тоже встречаю в Киеве, но уже другой век, страшный… Путин, чтоб ты сдох! Оставь нас, сволочь, чтобы мы тебя не видели и не слышали – кто ты и что ты…", — говорит женщина.

Напомним, 1 марта российская армия обстреляла ракетами киевский район Лукьяновка. Снаряды попали в телецентр и мемориальный комплекс Бабий Яр, убив пять человек.