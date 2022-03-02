Министерство инфраструктуры Украины работает над мировой инфраструктурной изоляцией россии
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Министерство инфраструктуры Украины направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры. Это крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, строительства и туризма.
Об этом сообщает в Facebook Мининфраструктуры Украины.
Адресатами стали:
- Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)
- Международный Совет Аэропортов (ACI)
- Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)
- Международный союз железных дорог (UIC)
- Международная организация гражданской авиации (ICAO)
- Министерство транспорта Великобритании
- Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)
- Дунайская комиссия
- Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
- Федеральное авиационное управление США
- Международный транспортный форум (ITF)
"Речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступу к морским портам, а также исключению России из состава международных организаций", — говорится в сообщении.
Изоляция страны-агрессора уже началась. Для ее самолетов закрыто воздушное пространство ЕС, Канады, США, Австралии и т.д. Великобритания и Канада закрыли порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не обрабатывают грузы для РФ. Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из россии и в рф.
Эти шаги, как отмечают в МИУ, уже становятся сильным ударом по экономике оккупанта. Но окончательная цель — полная инфраструктурная изоляция страны-агрессора.
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