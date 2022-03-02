Министерство инфраструктуры Украины работает над мировой инфраструктурной изоляцией россии

Министерство инфраструктуры Украины направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры. Это крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, строительства и туризма.

Об этом сообщает в Facebook Мининфраструктуры Украины.

Адресатами стали:

Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)

Международный Совет Аэропортов (ACI)

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)

Международный союз железных дорог (UIC)

Международная организация гражданской авиации (ICAO)

Министерство транспорта Великобритании

Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)

Дунайская комиссия

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)

Федеральное авиационное управление США

Международный транспортный форум (ITF)

"Речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступу к морским портам, а также исключению России из состава международных организаций", — говорится в сообщении.

Изоляция страны-агрессора уже началась. Для ее самолетов закрыто воздушное пространство ЕС, Канады, США, Австралии и т.д. Великобритания и Канада закрыли порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не обрабатывают грузы для РФ. Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из россии и в рф.

Эти шаги, как отмечают в МИУ, уже становятся сильным ударом по экономике оккупанта. Но окончательная цель — полная инфраструктурная изоляция страны-агрессора.