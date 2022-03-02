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Министерство инфраструктуры Украины работает над мировой инфраструктурной изоляцией россии

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Министерство инфраструктуры Украины работает над мировой инфраструктурной изоляцией россии Новость обновлена 02 марта 2022, 19:19

Министерство инфраструктуры Украины направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры. Это крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, строительства и туризма.

Об этом сообщает в Facebook Мининфраструктуры Украины.

Адресатами стали:

  • Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)
  • Международный Совет Аэропортов (ACI)
  • Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)
  • Международный союз железных дорог (UIC)
  • Международная организация гражданской авиации (ICAO)
  • Министерство транспорта Великобритании
  • Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)
  • Дунайская комиссия
  • Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
  • Федеральное авиационное управление США
  • Международный транспортный форум (ITF)

"Речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступу к морским портам, а также исключению России из состава международных организаций", — говорится в сообщении.

Изоляция страны-агрессора уже началась. Для ее самолетов закрыто воздушное пространство ЕС, Канады, США, Австралии и т.д. Великобритания и Канада закрыли порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не обрабатывают грузы для РФ. Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из россии и в рф.

Эти шаги, как отмечают в МИУ, уже становятся сильным ударом по экономике оккупанта. Но окончательная цель — полная инфраструктурная изоляция страны-агрессора.

Теги:
#Санкции #Война #Изоляция РФ #Оккупант
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