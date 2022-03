177 Нобелевских лауреатов требуют от россии остановить преступную агрессию против Украины – Борис Ложкин

Инициатором письма выступил Нобелевский лауреат в области химии Роальд Хоффман

Более половины лауреатов Нобелевской премии поставили подписи под письмом, осуждающим военную агрессию, которую развернула против Украины российская федерация. Об этом сообщил вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"Под письмом подписались уже 177 представителей ученой элиты мира. Его опубликовали крупнейшие мировые издания", — отметил он.

Инициатором письма выступил Нобелевский лауреат в области химии, профессор Корнелльского университета (США, Нью-Йорк) и уроженец украинского Золочева Роальд Хоффман.

Как сообщает израильский журналист и историк Шимон Бриман, 11-12 марта обращение появилось на страницах крупнейших мировых изданий, таких как американские The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, британская The Guardian, канадские Globe and Mail, National Post, Toronto Star, немецкая Suddeutzche Zeitung, а израильская Haaretz посвятила листу нобелевцев целую страницу.

В тексте обращения 177 Нобелевских лауреатов выражают поддержку Украине и категорически осуждают преступную агрессию россии, требуя остановить войну.

"Огромное спасибо замечательному ученому, поэту и гуманисту профессору Роальду Хоффману, Нобелевскому лауреату по химии, который сумел привлечь к письму в поддержку Украины более половины (!) всех живущих в мире нобелевцев", — пишет Бриман.

Он также напомнил, что в годы Холокоста семья Роальда Хоффмана спаслась под крышей дома украинского учителя Мыколы Дюка в селе Унив на Львовщине. Профессор Хоффман и сейчас поддерживает отношения с его потомками.

"Так, однажды сделанное 80 лет назад добро бумерангом возвращается Украине от евреев, помнящих это добро. Желаю Украине выстоять!", — добавил Бриман.