Укр

177 Нобелевских лауреатов требуют от россии остановить преступную агрессию против Украины – Борис Ложкин

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
18
177 Нобелевских лауреатов требуют от россии остановить преступную агрессию против Украины – Борис Ложкин Новость обновлена 12 марта 2022, 20:34

Инициатором письма выступил Нобелевский лауреат в области химии Роальд Хоффман

Более половины лауреатов Нобелевской премии поставили подписи под письмом, осуждающим военную агрессию, которую развернула против Украины российская федерация. Об этом сообщил вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"Под письмом подписались уже 177 представителей ученой элиты мира. Его опубликовали крупнейшие мировые издания", — отметил он.

Инициатором письма выступил Нобелевский лауреат в области химии, профессор Корнелльского университета (США, Нью-Йорк) и уроженец украинского Золочева Роальд Хоффман.

Как сообщает израильский журналист и историк Шимон Бриман, 11-12 марта обращение появилось на страницах крупнейших мировых изданий, таких как американские The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, британская The Guardian, канадские Globe and Mail, National Post, Toronto Star, немецкая Suddeutzche Zeitung, а израильская Haaretz посвятила листу нобелевцев целую страницу.

В тексте обращения 177 Нобелевских лауреатов выражают поддержку Украине и категорически осуждают преступную агрессию россии, требуя остановить войну.

"Огромное спасибо замечательному ученому, поэту и гуманисту профессору Роальду Хоффману, Нобелевскому лауреату по химии, который сумел привлечь к письму в поддержку Украины более половины (!) всех живущих в мире нобелевцев", — пишет Бриман.

Он также напомнил, что в годы Холокоста семья Роальда Хоффмана спаслась под крышей дома украинского учителя Мыколы Дюка в селе Унив на Львовщине. Профессор Хоффман и сейчас поддерживает отношения с его потомками.

"Так, однажды сделанное 80 лет назад добро бумерангом возвращается Украине от евреев, помнящих это добро. Желаю Украине выстоять!", — добавил Бриман.

Автобусы для эвакуации
Украина
российские нацисты расстреляли колонну с детьми и женщинами: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Автобусы для эвакуации
российские нацисты расстреляли колонну с детьми и женщинами: что известно
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
Переговоры между Украиной и россией изменили формат
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский впервые озвучил число погибших украинских бойцов
Дата публикации
Категория
Образовательный процесс во время войны
В Украине планируют возобновить обучение в 14 областях: подробности
Дата публикации
Категория
Украинская армия не уступает врагу ни на шаг
Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжение боев (обновляется)