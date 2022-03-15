Китай и в дальнейшем будет доброй силой для Украины — посол КНР на встрече с руководством Львовщины

Китай и дальше будет доброй силой для Украины: и в экономическом, и в политическом плане, заверил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун во время встречи с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

Об этом руководитель областной администрации сообщает в Telegram.

"Господин посол отметил, что Китай уважает тот путь, который избрали украинцы, потому что право на самоопределение — суверенное для каждого народа. Также гость обратил внимание, что сила нашего народа — в единстве. КНР поддержала нас на Генеральной Ассамблее ООН. Нынешний Китай является большой силой в мире, на него оглядывается множество стран. Надеемся, что на просьбу нашего врага о помощи Китай не поведется", — отметил Козицкий.

Он напомнил, что КНР уже направила Украине две партии гуманитарной помощи, и в ближайшее время ожидается поставка третьей. С начала дипломатических отношений между двумя странами именно в этом году исполняется 30 лет. И все это время КНР, по словам Козицкого, является стратегическим партнером Украины.

"Украинцы не хотят воевать. Мы хотим быть хозяевами на своей земле и жить в мире с партнерами, готовыми сотрудничать с нами", — резюмировал Козицкий.