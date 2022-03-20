Помощь от государства в войну: кому положена и как получить

На выплату отводят 10 дней

В военное время часть украинцев могут получить специальную выплату от государства. Речь о 6,5 тысячах гривен для граждан, потерявших работу в следствие военных действий.

Как напоминают в центре противодействия дезинформации при СНБО, эта помощь выплачивается одноразово.

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Обновленную сумму по еПоддержке могут получить не все категории граждан. Первые, кто может претендовать — предприниматели-ФОП любой группы из 13 регионов. Это Киев, Киевская область, Харьковщина, Луганская и Донецкая область, Одесчина, Волынь, Черниговщина, Сумщина, Херсонская, Николаевская, Запорожская и Житомирская области.

Вторая категория — наемные сотрудники при оплате за них ЕСВ. Здесь есть исключение — сотрудники бюджетных учреждений, фондов госстрахования и госслужбы.

Как получить средства?

Оформление и получение помощи возможно только через приложение "Дия" при оформлении еПоддержки. На зачисление средств требуется до 10 дней.

Перечень банков, которые участвуют в программе:

Ощадбанк

ПриватБанк

Monobank

Альфа-банк

А-Банк

Укргазбанк

Raiffeisen Bank

Банк Восток

IdeaBank

izibank

ПУМБ.

Если у вас есть спецкарта, как та на которую приходила тысяча за вакцинацию, то нужно только перейти из раздела "Услуги" в раздел "Помощь" и нажать "Получить помощь".

Как ранее писал "Телеграф", пенсии, несмотря на войну, людям будут выплачивать, а для аграриев в посевную сделают льготные кредиты.