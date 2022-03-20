Помощь от государства в войну: кому положена и как получить
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На выплату отводят 10 дней
В военное время часть украинцев могут получить специальную выплату от государства. Речь о 6,5 тысячах гривен для граждан, потерявших работу в следствие военных действий.
Как напоминают в центре противодействия дезинформации при СНБО, эта помощь выплачивается одноразово.
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Обновленную сумму по еПоддержке могут получить не все категории граждан. Первые, кто может претендовать — предприниматели-ФОП любой группы из 13 регионов. Это Киев, Киевская область, Харьковщина, Луганская и Донецкая область, Одесчина, Волынь, Черниговщина, Сумщина, Херсонская, Николаевская, Запорожская и Житомирская области.
Вторая категория — наемные сотрудники при оплате за них ЕСВ. Здесь есть исключение — сотрудники бюджетных учреждений, фондов госстрахования и госслужбы.
Как получить средства?
Оформление и получение помощи возможно только через приложение "Дия" при оформлении еПоддержки. На зачисление средств требуется до 10 дней.
Перечень банков, которые участвуют в программе:
- Ощадбанк
- ПриватБанк
- Monobank
- Альфа-банк
- А-Банк
- Укргазбанк
- Raiffeisen Bank
- Банк Восток
- IdeaBank
- izibank
- ПУМБ.
Если у вас есть спецкарта, как та на которую приходила тысяча за вакцинацию, то нужно только перейти из раздела "Услуги" в раздел "Помощь" и нажать "Получить помощь".
Как ранее писал "Телеграф", пенсии, несмотря на войну, людям будут выплачивать, а для аграриев в посевную сделают льготные кредиты.