Укр

Помощь от государства в войну: кому положена и как получить

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
109
Получить средства можно только через "Дию" Новость обновлена 20 марта 2022, 06:33
Получить средства можно только через "Дию"

На выплату отводят 10 дней

В военное время часть украинцев могут получить специальную выплату от государства. Речь о 6,5 тысячах гривен для граждан, потерявших работу в следствие военных действий.

Как напоминают в центре противодействия дезинформации при СНБО, эта помощь выплачивается одноразово.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Обновленную сумму по еПоддержке могут получить не все категории граждан. Первые, кто может претендовать — предприниматели-ФОП любой группы из 13 регионов. Это Киев, Киевская область, Харьковщина, Луганская и Донецкая область, Одесчина, Волынь, Черниговщина, Сумщина, Херсонская, Николаевская, Запорожская и Житомирская области.

Вторая категория — наемные сотрудники при оплате за них ЕСВ. Здесь есть исключение — сотрудники бюджетных учреждений, фондов госстрахования и госслужбы.

Как получить средства?

Оформление и получение помощи возможно только через приложение "Дия" при оформлении еПоддержки. На зачисление средств требуется до 10 дней.

Перечень банков, которые участвуют в программе:

  • Ощадбанк
  • ПриватБанк
  • Monobank
  • Альфа-банк
  • А-Банк
  • Укргазбанк
  • Raiffeisen Bank
  • Банк Восток
  • IdeaBank
  • izibank
  • ПУМБ.

Если у вас есть спецкарта, как та на которую приходила тысяча за вакцинацию, то нужно только перейти из раздела "Услуги" в раздел "Помощь" и нажать "Получить помощь".

Как ранее писал "Телеграф", пенсии, несмотря на войну, людям будут выплачивать, а для аграриев в посевную сделают льготные кредиты.

Теги:
#Украина #Война #Социальная помощь #Выплаты
Украинские защитники уверенно наносят врагу поражение
В регионах
Осада Мариуполя ослабила россиян: свежие карты боев в Украине на 20 марта
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские защитники уверенно наносят врагу поражение
Осада Мариуполя ослабила россиян: свежие карты боев в Украине на 20 марта
Дата публикации
Категория
СНБО
В Украине запретили деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария", но не навсегда: подробности
Дата публикации
Категория
Мариуполь
"Полнейшая калька нацистов": оккупанты похищают жителей Мариуполя и вывозят их в россию
Дата публикации
Категория
Андрей Палий
ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморского флота рф: подробности
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают отстреливать орков и на земле и в небе
Война — день 25: россияне теряют превосходство в небе Украины но продолжают обстреливать мирное население