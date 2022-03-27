Укр

Перевод часов: СБУ смешно объяснила его цель во время войны

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Летнее время делает приближает для украинцев окончание войны Новость обновлена 27 марта 2022, 10:53
Летнее время делает приближает для украинцев окончание войны

Военнослужащие всячески поддерживают боевой дух народа

В ночь с 26 на 27 марта наша страна традиционно перешла на летнее время, передвинув стрелки часов на один час вперед. Сотрудники Службы безопасности Украины попытались объяснить подобные изменения в контексте войны — необходимо "удлинить" световой день, чтобы было удобнее справляться с российскими оккупантами.

Об этом сообщается на официальном аккаунте СБУ в Twitter.

"Перешли на летнее время — чтобы иметь плюс один час для уничтожения врага", — таким оригинальным способом правоохранители напомнили о необходимости перевести часы.

И хотя в самой публикации идет речь о дополнительном часе в сутках, скорее всего, речь таки о продолжительности дня — ведь именно в летнее время ночи короче.

Также оригинальностью мышления насчет необходимости перевода часов отличился и украинский иллюстратор Александр Грехов. В его интерпретации часы следует "встряхнуть" для того, чтобы стать на час ближе к победе.

К слову, такое же мнения придерживаются и представители Министерства обороны Украины.

Напомним, что перевод часов состоялся в три ночи — все автоматически настроенные механизмы сразу переключили свои экраны на "4:00". Однако если вы сомневаетесь, правильно ли идут ваши часы, есть несколько способов, как можно проверить актуальное время.

Также мы рассказывали, откуда вообще взялась традиция переходить с зимнего на летнее время и наоборот, а еще о том, как к такому относятся в странах Европы. Последнее будет весьма актуальным для многих украинцев, которые вынуждено покинули из-за войны свои города и даже страну, неофициально став беженцами.

Теги:
#Украина #СБУ #Часы #Война #Перевод часов #Летнее время #Переход на летнее время
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