Луганские вузы переезжают в другие города Украины и возобновляют свою работу – Луганская ОВА

Такая поддержка позволит сохранить научный потенциал

Университеты разных городов Украины предоставляют для Луганских вузов помещения для организации образовательного процесса, научной работы и проживания.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Например, в Днепре Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара предоставил необходимое количество помещений для организации учебного процесса (в дистанционной форме) Восточноукраинскому национальному университету им. В. Даля. Также предоставлены комнаты в общежитии для проживания студентов и преподавателей. Сюда переместилась часть администрации, студенты и преподаватели трех факультетов", – говорит он.

Также в Хмельницком для университета выделено пятиэтажное здание, где раньше размещался частный ВУЗ. Это позволяет проводить полноценный учебный процесс. Более того, сейчас есть договоренность о предоставлении мест в общежитии.

Подольский государственный университет, что в городе Каменец-Подольский, предоставил помещение для организации рабочих мест, а также выделяет комнаты в общежитии для проживания сотрудников и студентов.

Гайдай подчеркнул, что подобная поддержка позволит сохранить научный потенциал Луганщины.

"Молодежь сможет получать высшее образование в наших заведениях, которые, мы все верим, вскоре вернутся в родную область", – подчеркнул областной глава.