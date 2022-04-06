Укр

Мининфраструктуры максимально упростило выдачу лицензий на автоперевозки

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Мининфраструктуры максимально упростило выдачу лицензий на автоперевозки Новость обновлена 06 апреля 2022, 16:25

Электронная система приема заявок на получение соответствующих лицензий должна заработать с 13 апреля

Начиная с 6 апреля, в Украине во время действия военного положения существенно упрощается и оцифровывается процедура получения лицензий на основные виды автомобильных перевозок.

В Мининфраструктуры сообщили, в чем состоят изменения и каких видов перевозок они будут касаться.

Для всех видов лицензий, по данным МИУ, вдвое сокращается объем необходимых документов, упраздняются необходимость подтверждения трехлетнего опыта работы и подачи документов о наличии материально-технической базы и договоров.

Сокращен также срок рассмотрения заявки на получение лицензии. Если раньше он составлял 10 дней, то по новой процедуре будет ограничен 1-3 днями.

Эти упрощения будут распространяться на:

- внутренние перевозки пассажиров автобусами;

- внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;

- международные перевозки пассажиров автобусами;

- международные перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;

- международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме перевозки опасных грузов и опасных отходов).

Как сообщили в МИУ, автоматизированная электронная система приема заявок на получение соответствующих лицензий должна заработать с 13 апреля. Саму лицензию можно получить в информационной системе "ШЛЯХ" Государственной службы безопасности на транспорте.

Для получения лицензии нужно выполнить пять шагов:

1. Создать электронное заявление в системе ШЛЯХ https://shlyah.dsbt.gov.ua/ (раздел Лицензирования).

2. Указать виды хозяйственной деятельности.

3. Указать информацию о транспортных средствах https://bit.ly/38hP3qv.

4. Загрузить цветные фотокопии свидетельств о регистрации ТС и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление.

5. Нажать кнопку ОТПРАВИТЬ заявление в ГСБТ.

Во время действия военного положения лицензии будут оформляться в электронном виде. Они будут обнародованы на портале электронных сервисов Государственной службы безопасности на транспорте https://bit.ly/3Ns5W1x.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство в условиях войны меняет источники финансирования экономики, привлекая как собственные мощности, так и ресурсы партнеров.

Теги:
#Перевозки #Мининфраструктуры #Война #Лицензии #россия оккупант
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