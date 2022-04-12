США должны предоставить Украине ПВО, истребители и другое летальное вооружение – сенатор Тед Круз

США должны обеспечить украинцам возможность защищаться, а путина — лишить ресурсов для войны, убежден сенатор Круз

Соединенные Штаты Америки ответственны за предоставление Украине всего необходимого для защиты от России. Украине должны быть немедленно поставлены системы противовоздушной обороны, истребители и другое летальное вооружение.

Об этом в комментарии Guildhall заявил американский сенатор от штата Техас Тед Круз.

"Народ Украины и президент Зеленский показывают миру, как выглядеть свободное государство, которое сражается за жизнь против тоталитарного режима несмотря на превосходящие силы противника. Мы тронуты храбростью и героизмом украинцев. На Соединенных Штатах лежит ответственность обеспечить наших украинских союзников всем необходимым, чтобы они могли защитить себя и также ответственность в том, чтобы у Путина не было ресурсов для финансирования его военной машины", — заявил сенатор.

"Я решительно поддерживаю стремление украинского народа к экономической и политической свободе, в рамках тесного партнерства с Западом. США должны содействовать становлению Украины, как нашего надежного экономического партнера и партнера в сфере безопасности", — отметил американский политик.

"5 марта президент Зеленский заявил, выступая перед Сенатом, что его главный приоритет – восстановление контроля над украинским небом, которое использует путин для бомбардировок украинских городов и убийств мирных жителей. Соединенным Штатам и нашим союзникам следует немедленно принять меры, чтобы предоставить прежде всего истребители, "Стингеры", а также другие средства ПВО. Мы также должны продолжать поставки другого летального вооружения, в частности противотанковых систем Javelin", — подчеркнул сенатор Тед Круз.

С призывом об увеличении военных поставок в Украину также выступил теневой министр обороны Канады, депутат канадского парламента Джеймс Безан. По его словам, Канада должна предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, легкие бронемашины LAV и бронированные автомобили скорой помощи, а союзники по НАТО предоставить самолеты МИГ-29.

Член Палаты Представителей парламента Великобритании сэр Роджер Гейл говоря об усилении военной помощи Украине заявил, что все необходимое вооружение оборонительного характера, включая истребители, должно быть переданы Украине. Объемы военной помочи и скорость поставок должны быть увеличены.

За усиление военной помощи Украине выступили и в немецком Бундестаге. Депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что наряду с санкциями и политическим давлением на Россию, в первую очередь необходимо увеличить поставки вооружений в Украину для эффективной защиты, а также для освобождения оккупированных территорий.

Вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас заявил, что страны-представители демократического сообщества должны передать Украине тяжелое вооружение, в частности тяжелое вооружение наступательного характера, так в Украине идет война за защиту всего мирового правопорядка.

Глава Евросовета Шарль Мишель после удара РФ по Краматорску заявил о необходимости увеличить санкции против России и предоставить больше оружия Украине.