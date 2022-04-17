Пострадавшие от войны области получат 10 млн продуктовых наборов — Свириденко

Пострадавшие от войны области получат 10 млн продуктовых наборов. Эти наборы содержат продукты длительного хранения в расчете на один месяц для одного человека.

Об этом сообщает в Facebook первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"На реализацию этой программы уже выделено 5 млрд грн. К ней подключены 24 областных военно-гражданских администрации и военно-гражданская администрация г. Киева. Быстрые и слаженные действия позволяют своевременно реагировать на гуманитарные угрозы в регионах и обеспечивают продовольственную безопасность для миллионов украинцев", — отметила она.

Свириденко также сообщила, что координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам продолжает работу, направленную на обеспечение украинцев критически важными товарами и услугами.

"Нам удалось наладить непрерывные поставки гуманитарных грузов через западную границу. Это продукты питания, одежда и обувь, лекарства, товары медицинского назначения, средства гигиены", — рассказала она.

Президент Украины, Офис Президента и правительство, по ее словам, ведут постоянный диалог с международными организациями, правительствами и иностранными должностными лицами. Они получают перечень наиболее острых потребностей и направляют гуманитарную помощь. Эта помощь силами Укрзализныци, Укрпочты и других перевозчиков доставляется в области, где непосредственно распределяется между людьми.

Ведется работа с торговыми сетями, чтобы они имели условия и возможности обеспечивать украинцев товарами даже в самых отдаленных населенных пунктах.

"Благодаря расширению кредитной программы "5-7-9%" правительство и Министерство экономики решают важную задачу — обеспечение ритейлеров оборотными средствами", — отметила Свириденко.

Недавно заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью Forbes рассказал о механизме распределения гуманитарных продуктовых наборов для пострадавших областей: "За каждой областью закреплена область-сосед, которая все это упаковывает и отправляет. У нас есть 10 регионов, в которые мы доставляем, и 10 регионов, которые за это отвечают".