Ищем пути возобновления работы турецких компаний в Украине – Свириденко

Украина продолжает процесс обсуждения и поиска путей возобновления работы крупных турецких компаний в стране в условиях войны.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко по итогам серии встреч с представителями турецких властей и бизнеса.

"В продолжение встречи с министром торговли Турецкой Республики господином Мехмедом Мушем также провела встречу с турецкими компаниями, объединенными Турецко-Украинским Деловым Советом при Совете внешнеэкономической деятельности Турции", – рассказала Свириденко.

По ее словам, на встрече присутствовали представители 20-ти крупных компаний из разных отраслей экономики, меющие представительства или производственные мощности в Украине. Ключевой темой обсуждения стало возобновление работы в Украине.

"Больше всего турецкие компании волнует скорейшее возобновление торговых путей между Украиной и Турцией, операционные вопросы работы в Украине из-за военных действий и компенсация нанесенного ущерба действиями российской федерации", – отметила министр.

Свириденко подчеркнула, что на данный момент все имеющиеся вопросы находятся на стадии активного поиска решений, ведь основная цель – возобновление работы максимального количества компаний в Украине.

"С первых дней войны мы ежедневно встречаемся с системно важными компаниями и помогаем восстановить бизнес-активность. Это важно, поскольку только сильная экономика может противостоять этой полномасштабной войне со стороны россии", – заявила она.

Как ранее отмечала Юлия Свириденко, план послевоенного восстановления Украины будет предусматривать привлечение финансовой помощи международным партнерам аналогично к Плану Маршалла.