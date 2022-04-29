В Житомирской области открыли временный объезд по трассе Выступовичи - Могилев-Подольский

Альтернативный путь будет открыт, пока не построят полноценную переправу вместо разрушенного моста.

В Житомирской области на месте разрушенного моста на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский открыли временный объезд. Как сообщила пресс-служба Укравтодора, он фактически является полноценным участком дороги и способен пропускать транспорт одновременно в обе стороны.

"Дорога М-21 – одна из ключевых международных транспортных артерий Житомирской области с большой нагрузкой. В ходе активных боевых действий в области подрыв моста остановил технику российских захватчиков. Когда Житомирщину освободили от россиян, дорожники начали строить временный объезд", — говорится в сообщении.

Объезд способен пропускать грузовики, что обеспечит гуманитарные потребности населения: доставку лекарств, воды, еды и т.д. Альтернативный маршрут будет открыт, пока не построят полноценную переправу вместо разрушенного моста.

"Искусственное сооружение нужно возводить с нуля, поскольку у взорванного моста повреждены вертикальные опоры", — отмечают в Укравтодоре.

Параллельно в Житомирской области строят еще один временный проезд на трассе Р-02 Киев – Иванков – Овруч.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что на Житомирской трассе возле Стоянки (Киевская обл.) открыли временную переправу.