Укр

Покровск подарил Буче 5000 саженцев роз – глава ОВА

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Покровск подарил Буче 5000 саженцев роз – глава ОВА Новость обновлена 04 мая 2022, 16:51

Еще 300 кустов роз будут переданы Львовскому военному госпиталю

Из питомника города Покровск Донецкой области 5 тысяч саженцев роз поехали в Бучу, еще 3 тысячи – в другие города Украины, где нашли убежище покровцы: в Червоноград, Ужгород, Жовкву, Сокаль.

Об этом говорится в официальном Телеграмм-канале главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Розы – это маленькая благодарность за теплый прием, организованный нашим переселенцам в этих городах. Война закончится, переселенцы вернутся, а память о них в виде роз останется", – говорится в сообщении.

В видеосюжете, размещенном на странице Кириленко, директор центра "Розы и сады Донбасса" Виктор Масюк говорит также о том, что 300 кустов роз будут переданы Львовскому военному госпиталю. По словам Масюка, такой подарок будет символизировать трудолюбие Донбасса и стремление региона к завершению войны.

Один из сортов роз носит название "Мир" – его он получил в 1945 году, когда мир вернулся в Европу.

"Сейчас таким символическим способом Донетчина делится своим стремлением к миру со всей Украиной. Уверен, что мир придет – справедливый мир после нашей победы!", – акцентирует Кириленко.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что одним из приоритетов власти является гуманитарная помощь каждому жителю в каждом регионе. Второй же насущной задачей он видит обеспечение перемещенных лиц жильем.

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#Война #Переселенцы #Донбас
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